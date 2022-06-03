上海解封全家放風 吳尊帶孩子脫罩運動 NeiNei長腿吸睛

上海解封，吳尊（左）帶家人到戶外運動。（取材自微博）

團體「飛輪海」出身的男星吳尊一家四口舉家搬到上海，雖然一搬家就遇到封城 ，但最近終於解封。日前適逢全球兒童節，他也在微博上PO文分享一家人到戶外運動過節，11歲的女兒NeiNei（吳欣怡）穿短褲大秀長腿，吸引粉絲目光。

吳尊近日在社群 平台更新動態表示：「NeiNei和Max期待的兒童節到了，一起到公園，邊玩邊運動邊創造美好回憶…享受大自然，簡簡單單的…這就是小朋友給我們大朋友最重要的提醒…幸福其實可以很簡單。」他並附上全家到公園玩耍、超市採買的日常照，其中女兒NeiNei身穿粉色運動短褲，露出不符年齡的修長美腿，讓大批網友都超驚豔。

吳尊曝光兒女NeiNei(左)與Max生活照，女兒穿短褲大秀修長美腿。（取材自微博） 吳尊曝光兒女NeiNei(右)與Max生活照，女兒穿短褲大秀修長美腿。（取材自微博）

有粉絲留言表示：「上次看你說欣怡害羞不肯穿短褲，她的腿又長又直又好看，超短褲真的超好看的。讓欣怡不要害羞。告訴她，她穿短褲超美」「NeiNei的大長腿可以借我一點嗎，嫂子的基因太好啦」、「姊姊弟弟真好看」。

吳尊也回覆：「你們看到她再幫我跟她說。」還有親子 真人秀「爸爸去哪兒」的粉絲表示：「我的那個愛吃糖果的NeiNei變得又高又美了，好希望她一直是那個古靈精怪的小女孩，捨不得她長大。」吳尊則透露：「在家他倆簡直就是古靈精怪達人。」