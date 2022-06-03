我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

上海解封全家放風 吳尊帶孩子脫罩運動 NeiNei長腿吸睛

娛樂新聞組／綜合報導
上海解封，吳尊（左）帶家人到戶外運動。（取材自微博）
上海解封，吳尊（左）帶家人到戶外運動。（取材自微博）

團體「飛輪海」出身的男星吳尊一家四口舉家搬到上海，雖然一搬家就遇到封城，但最近終於解封。日前適逢全球兒童節，他也在微博上PO文分享一家人到戶外運動過節，11歲的女兒NeiNei（吳欣怡）穿短褲大秀長腿，吸引粉絲目光。

吳尊近日在社群平台更新動態表示：「NeiNei和Max期待的兒童節到了，一起到公園，邊玩邊運動邊創造美好回憶…享受大自然，簡簡單單的…這就是小朋友給我們大朋友最重要的提醒…幸福其實可以很簡單。」他並附上全家到公園玩耍、超市採買的日常照，其中女兒NeiNei身穿粉色運動短褲，露出不符年齡的修長美腿，讓大批網友都超驚豔。

吳尊曝光兒女NeiNei(左)與Max生活照，女兒穿短褲大秀修長美腿。（取材自微...
吳尊曝光兒女NeiNei(左)與Max生活照，女兒穿短褲大秀修長美腿。（取材自微博）
吳尊曝光兒女NeiNei(右)與Max生活照，女兒穿短褲大秀修長美腿。（取材自微...
吳尊曝光兒女NeiNei(右)與Max生活照，女兒穿短褲大秀修長美腿。（取材自微博）

有粉絲留言表示：「上次看你說欣怡害羞不肯穿短褲，她的腿又長又直又好看，超短褲真的超好看的。讓欣怡不要害羞。告訴她，她穿短褲超美」「NeiNei的大長腿可以借我一點嗎，嫂子的基因太好啦」、「姊姊弟弟真好看」。

吳尊也回覆：「你們看到她再幫我跟她說。」還有親子真人秀「爸爸去哪兒」的粉絲表示：「我的那個愛吃糖果的NeiNei變得又高又美了，好希望她一直是那個古靈精怪的小女孩，捨不得她長大。」吳尊則透露：「在家他倆簡直就是古靈精怪達人。」

社群 封城 親子

上一則

張娜拉官宣結婚 嫁小6歲影像工作者「和帥氣的他共度此生」

下一則

「藍調」孫女的哥哥是「海岸村」童星 兄妹倆超會演

延伸閱讀

搭載電磁彈射器 中國第3艘航母 傳端午下水

搭載電磁彈射器 中國第3艘航母 傳端午下水
上海解封首日 用電量回升18.5%、加油量暴增127%

上海解封首日 用電量回升18.5%、加油量暴增127%
上海解封第2天 檢出7例社會面病例

上海解封第2天 檢出7例社會面病例
上海解封 吳尊一家戶外脫罩運動 11歲女兒美腿吸睛

上海解封 吳尊一家戶外脫罩運動 11歲女兒美腿吸睛

熱門新聞

林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
知名網紅分析，王心凌會翻紅不是沒有原因的。 （取材自微博）

百萬網紅揭王心凌翻紅關鍵：大家聊天她洗碗

2022-05-30 02:30
鄭欣宜今天滿35歲。圖／摘自臉書

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

2022-05-30 14:28
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
當年周董「地表最強」演唱會，舞台華麗多變。(圖:杰威爾提供)

周杰倫9年前舊作、王心凌再翻紅 中國娛樂為何飄起濃濃台灣味

2022-05-25 23:07
S媽對大S遭前夫爆料攻擊十分心疼。取材自臉書

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

2022-05-30 08:35

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」