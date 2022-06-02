我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克令員工重返辦公室 對在哪？錯在哪？

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

「延禧攻略」片頭侵權 3家公司一審判賠6萬元人民幣

記者楊起鳳／即時報導
「延禧宮略」涉及侵害攝影著作權挨告罰款。(取材自微博)
「延禧宮略」涉及侵害攝影著作權挨告罰款。(取材自微博)

中國宮鬥劇「延禧攻略」播出時叫好叫座，但近日卻衍生告訴，據「新浪娛樂」報導，原告樊某稱其發表在圖蟲網以及微博帳號發表攝影作品，未經同意被電視劇「延禧攻略」的正劇及片頭作部分使用，且全劇70集每集片頭皆使用了涉案攝影作品，原告向涉案3間公司提告，並要求被告承擔侵權法律責任，如今被法院一審判賠償原告人民幣6萬元（約8961美元）

「延禧攻略」被控在未付與商業酬勞下涉及侵權，包括片頭畫面、70集正劇片頭、6集番外篇等。被告3間公司包括北京愛奇藝科技有限公司、上海瑆玥影視投資有限公司、東陽歡娛影視文化有限公司。

愛奇藝公司辯稱，持有「延禧攻略」信息網路傳播權，但有關劇集內容是否侵權，不具有審核義務；東陽歡娛公司辯稱，原告現有證據不足以證明是涉案攝影作品的著作權人，被控侵權圖片僅為片頭的一幀畫面，與涉案攝影作品相同的元素僅有宮墻和梅花，不構成實質性相似。

法院認為，原告提交的底稿、網頁截圖等在無相反證據下，可以認定涉案攝影作品的著作權由原告享有。負責播出的愛奇藝侵害了原告對涉案攝影作品享有的信息網絡傳播權，東陽歡娛公司、上海瑆玥公司侵害了原告對涉案攝影作品享有的複製權、署名權、修改權。

法院綜合最後一審判決，3間公司共賠償6萬人民幣，且東陽歡娛公司、上海瑆玥公司在判決生效之日10天內要在「人民法院報」公開發表道歉聲明，而原告其他訴訟請求被駁回。

攝影 北京 投資

上一則

金賽綸酒駕遭換角 「少年法庭」新星接手挑大樑

延伸閱讀

上海解封 官感謝「取得重大成果」 民要道歉追責

上海解封 官感謝「取得重大成果」 民要道歉追責
逾30上海企業家「躺平」、「復工不復產」消極抗議 提7大訴求

逾30上海企業家「躺平」、「復工不復產」消極抗議 提7大訴求
不需排隊 上海出現「核酸團購」網友：就當上班稅

不需排隊 上海出現「核酸團購」網友：就當上班稅
上海復工首日 核酸「續碼」多處排長龍

上海復工首日 核酸「續碼」多處排長龍

熱門新聞

林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
當年周董「地表最強」演唱會，舞台華麗多變。(圖:杰威爾提供)

周杰倫9年前舊作、王心凌再翻紅 中國娛樂為何飄起濃濃台灣味

2022-05-25 23:07
鄭欣宜今天滿35歲。圖／摘自臉書

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

2022-05-30 14:28
知名網紅分析，王心凌會翻紅不是沒有原因的。 （取材自微博）

百萬網紅揭王心凌翻紅關鍵：大家聊天她洗碗

2022-05-30 02:30
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
S媽對大S遭前夫爆料攻擊十分心疼。取材自臉書

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

2022-05-30 08:35

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎