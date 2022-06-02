「延禧攻略」片頭侵權 3家公司一審判賠6萬元人民幣

「延禧宮略」涉及侵害攝影著作權挨告罰款。(取材自微博)

中國宮鬥劇「延禧攻略」播出時叫好叫座，但近日卻衍生告訴，據「新浪娛樂」報導，原告樊某稱其發表在圖蟲網以及微博帳號發表攝影 作品，未經同意被電視劇「延禧攻略」的正劇及片頭作部分使用，且全劇70集每集片頭皆使用了涉案攝影作品，原告向涉案3間公司提告，並要求被告承擔侵權法律責任，如今被法院一審判賠償原告人民幣6萬元（約8961美元）

「延禧攻略」被控在未付與商業酬勞下涉及侵權，包括片頭畫面、70集正劇片頭、6集番外篇等。被告3間公司包括北京 愛奇藝科技有限公司、上海瑆玥影視投資 有限公司、東陽歡娛影視文化有限公司。

愛奇藝公司辯稱，持有「延禧攻略」信息網路傳播權，但有關劇集內容是否侵權，不具有審核義務；東陽歡娛公司辯稱，原告現有證據不足以證明是涉案攝影作品的著作權人，被控侵權圖片僅為片頭的一幀畫面，與涉案攝影作品相同的元素僅有宮墻和梅花，不構成實質性相似。

法院認為，原告提交的底稿、網頁截圖等在無相反證據下，可以認定涉案攝影作品的著作權由原告享有。負責播出的愛奇藝侵害了原告對涉案攝影作品享有的信息網絡傳播權，東陽歡娛公司、上海瑆玥公司侵害了原告對涉案攝影作品享有的複製權、署名權、修改權。

法院綜合最後一審判決，3間公司共賠償6萬人民幣，且東陽歡娛公司、上海瑆玥公司在判決生效之日10天內要在「人民法院報」公開發表道歉聲明，而原告其他訴訟請求被駁回。