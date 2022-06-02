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孫儷為工作犯家規 鄧超暖顧兒女「不添亂」

記者杜沛學／綜合報導
鄧超（左二）、孫儷和一雙兒女。（取材自微博）
鄧超（左二）、孫儷和一雙兒女。（取材自微博）

孫儷、趙又廷首次合作主演職場劇「理想之城」，播出後引起熱烈討論，網友讚譽該劇為「華語職場劇楷模」，甚至催拍續集。劇情前期，孫儷成了史上最慘的女主角，在詮釋角色從谷底爬到人生高峰的過程，孫儷分享：「有愛就會讓你在任何時候，都可以抵擋任何的困難。」

孫儷提到自己的理想生活是「有家有愛有工作」，還分享她和老公鄧超訂的家規是吃飯時不能拿手機，孫儷說：「我們可以聊天、不可以拿手機，但是有幾天我特別忙，經常要確認很多時間，爸爸就會跟孩子們說，要原諒我，讓我可以拿手機吃飯。」

孫儷並透露，在拍攝「理」劇期間，鄧超特別跟兩個孩子說：「這兩天我們都要特別聽話，要好好看書，不能給媽媽添亂，因為媽媽太累了，太忙了。當我舉起手的時候，大家就要跟著一塊念、一塊大喊『理想理想，理想之城！』所以當時只要鄧超一握拳喊『孩子們！』三個人就會喊口號。」逗得孫儷聽到都會捧腹大笑。

在「理想之城」劇中，孫儷為公司背了黑鍋，去找未婚夫尋求安慰時，驚見對方劈腿女上司，使她的人生跌落谷底，在幾經挫折後，她並沒有因此放棄，而是決定在自己的職場道路上繼續堅持、努力。孫儷表示：「劇中角色「蘇筱」從小就是在愛的環境裡長大，所以她有非常大的安全感，對自己做的事情有信念感。」就像孫儷自己也從家庭、家人、孩子身上得到很大的鼓勵。

趙又廷(右)在「理想之城」中帶領孫儷一步步往上走向事業與愛情高峰。（圖：八大提供...
趙又廷(右)在「理想之城」中帶領孫儷一步步往上走向事業與愛情高峰。（圖：八大提供）

孫儷 鄧超 手機

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