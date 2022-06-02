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陳妍希屢傳婚變 陳曉慶生甜寵文放閃

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希5月31日慶祝39歲生日，發文寫道：「幸福的一天，感恩所有遇見」。（取材自微博）
陳妍希5月31日慶祝39歲生日，發文寫道：「幸福的一天，感恩所有遇見」。（取材自微博）

台灣女星陳妍希和中國男星陳曉2016年結婚，並在同年生下兒子「小星星」，不過夫妻倆曾被多次傳出失和等傳聞，婚姻狀況飽受外界矚目，5月31日是陳妍希的39歲生日，陳曉特地發文，甜蜜文字打破傳聞。

陳曉在陳妍希生日當天於微博發文，曬出老婆的美照，甜蜜寫下「老婆生日快樂，願健康平安，新的一歲，一切順利，順心喝起来！」而陳妍希也在貼文底下回「老公麼麼噠，新的一年，我們都順順利利」，並附上愛心和兩個兔子的表情符號，再度破除夫妻失和傳言。

夫妻倆超閃互動也吸引不少網友和粉絲紛紛湧入獻上祝福，「小龍女生日快樂呀！要和楊過一直好好的」、「好幸福的陳哥和陳嫂，羨慕～」、「祝星星的媽咪生日快樂」、「星星媽咪生日快樂！」、「生日快樂，曉哥家庭幸福」、「生日快樂妍希小姐姐，一家人團團圓圓幸幸福福」。

陳妍希和陳曉當年婚禮辦得相當盛大，細心的陳曉甚至特地找了名字有「妍希福」含義的結婚場地。然而陳曉因個性低調，婚後鮮少秀恩愛、也很少在微博上發文分享生活，因此關於夫妻感情失和、兩人婚變的傳言屢遭外界猜測不斷，甚至認為陳曉「眼神變化」、「不幸福」的聲浪甚囂塵上。

陳妍希5月31日過39歲生日，老公陳曉特地發文，甜蜜文字打破婚變傳聞。（取材自微...
陳妍希5月31日過39歲生日，老公陳曉特地發文，甜蜜文字打破婚變傳聞。（取材自微博）
陳曉甜蜜祝福陳妍希生日快樂，再度打破兩人婚變傳言。（取材自臉書）
陳曉甜蜜祝福陳妍希生日快樂，再度打破兩人婚變傳言。（取材自臉書）

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