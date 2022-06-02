馮德倫蓄鬍演警探 觀眾分不清正邪

白鹿在「警察榮譽」中，扮演勇敢善良的女警。（圖：愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站近期播出警察 類型劇，李易峰、馮德倫在陸劇「暗夜行者」前者是臥底、後者則是緝毒警官，兩人一暗一明攜手偵破毒販集團；張若昀、白鹿在「警察榮譽」詮釋見習警察超有人情味，張若昀為了病重的案件相關人，不惜用衛生紙塞住鼻子，當起護工幫對他把屎把尿，受封「警界小太陽」；而白鹿則勇敢善良，自告奮勇入井，全身弄得髒兮兮，只為救受困的孩童，展現堅毅一面。

馮德倫在「暗夜行者」發起暗夜計畫，企圖偵破毒販集團，他自認該角最難演之處是要讓觀眾猜不到角色是在想什麼，也讓網友循線敲碗他到底是好人還是壞人。他親自與劇組溝通角色樣貌，如從外表留鬍子，讓外貌看起來成熟穩健，此外包含角色走路模樣，甚至是思考時會捲菸與將手指微微放在嘴唇上方等，都看得出來他詮釋的專業與魅力。

此外，「警察榮譽」接地氣的題材，呈現出派出所裡的鄰里瑣事、酸甜苦辣，張若昀、白鹿、徐開騁、曹璐在「警察榮譽」上演「警察的眼淚」更組上八里河派出所F4，一起上工、吃飯、合宿，新手警察的成長線與角色個性的形象鮮明，甫開播就受觀眾好評。

其中，張若昀話嘮功力讓人嘖嘖稱奇，抓嫌疑犯途中一路碎碎念，就算逮到了還想跟對方嘮嘮叨叨，網友笑稱讓他五分鐘不說話都不行。特別的是，他在該劇一出場就在公車上聽郭麒麟的相聲，讓他在微博 笑喊：「李大為（指飾演角色）的貧嘴，郭麒麟有很大功勞。」