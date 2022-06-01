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戲說從頭／張震使出摸耳殺 「宸汐緣」電翻倪妮

記者杜沛學╱綜合報導
張震(左)、倪妮在「宸汐緣」中有纏綿的情感戲，讓粉絲們津津樂道。（圖：八大提供）
張震(左)、倪妮在「宸汐緣」中有纏綿的情感戲，讓粉絲們津津樂道。（圖：八大提供）

影帝張震與倪妮合作仙俠劇「宸汐緣」，這是張震出道28年來主演的第一部電視作品，兩人因電影合作結緣，這次攜手小螢幕，倪妮形容：「張震是非常會用自己臉上五官來演戲的演員。」他不用太多的肢體演出，鏡頭不動，他都能表現出複雜的人物情緒，光是站在那裡，他這個人物就成立了。

兩人劇中情感戲讓粉絲們津津樂道，尤其張震對倪妮摸耳朵的小動作，甚至被劇迷稱為「摸耳殺」。導演提起這段即興的演出過程，透露有一幕是倪妮傷心落淚，張震伸手替她拭淚，從臉頰最後滑到耳邊，「我覺得他摸得過程特別自然」、「倪妮完全是停留在兩個人共融的感覺，像被電到一樣」。

主創團隊製片透露當初選角時，戰神「九宸」的角色非張震莫屬，在「宸汐緣」裡用了不同方式演譯深情。而倪妮詮釋三個不同階段的身分，扮演第一階段少女「靈汐」角色時，自認遇到最大的挑戰，她笑說，可愛有很多種，甜美可愛是一種，自己帶給觀眾的是直率、率真型的可愛。

倪妮談起劇中雖然詮釋三個人物階段，但卻不能太過跳脫，三個人物之間都還要加上一點相似之處。在拍攝期間，一天裡面可能會碰到剛好要演到三個階段的場次，倪妮說這天的情緒會非常跳躍。

另外，第一集裡倪妮在桃花林間飛來飛去，其實對天生有懼高症的她來說是極大考驗；由於要拍好幾個點，一吊上去就不會下來，並且要穿上全套的吊鋼絲裝備，因此整身戲服是非常的厚重，倪妮苦笑表示，吊上去還好，但降下來時因為有失重感，感覺很不舒服。

「宸汐緣」製片認為，戰神「九宸」的角色非張震莫屬。（圖：八大提供）
「宸汐緣」製片認為，戰神「九宸」的角色非張震莫屬。（圖：八大提供）

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