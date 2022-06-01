「林俊傑、套房」八卦登熱搜 狗仔滅火道歉

林俊傑人在新加玻，卻被狗仔的爆料炸到登上熱搜。（圖：華納音樂提供）

資深狗仔葛斯齊開直播大爆汪小菲出軌事件，沒想到話鋒一轉，卻突然抖出金曲歌王JJ林俊傑的過往緋聞，表示手中還握有相關證據，短短幾句話又讓「林俊傑、套房」等關鍵字登上微博熱搜冠軍，意外掀起網海波瀾。而面對爆料，林俊傑經紀公司立刻發聲明滅火。

綜合媒體報導，葛斯齊在直播突然開砲，扯到「林俊傑、套房」事件、「小Ｓ老公許雅鈞和飯局妹吃飯」、「差點拍到迪麗熱巴 和鹿晗 日本約會」等八卦 ，引起網友熱議，不過才隔一天，葛斯齊今早在臉書滅火，「金曲歌王JJ，那些上過社會版面的事情，我們就交由世人去判斷」，並向林俊傑致歉「很不好意思打擾了」。

至於許雅鈞的部分，他則表示「那天桌上朋友眾多，我也不好說哪位是友人，但我知道她私下有在接飯局，我收到了線報，我只是表示狗仔沒錢做不了案子，沒有別的意思冒犯了」。

對於葛斯齊爆料，林俊傑經紀公司立刻發出聲明，「關於網上無端影射，本公司重申，若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請務必向有關部門檢舉，本公司與林俊傑先生必將積極配合調查工作，否則，請勿占用公共資源、破壞網路秩序，敬請停止一切的造謠、傳謠等非法行為，共同維護文明清朗的網路環境。」