王心凌人氣旺 小蜜桃姐姐合唱「愛你」有遺憾

「小蜜桃姐姐」朱安禹(左)特別錄下合唱影片替王心凌打氣。(取材自微博)

台灣女星王心凌 參加中國大陸綜藝「乘風破浪」後聲勢居高不下，「愛你」一曲更掀起回憶殺，好友小蜜桃姐姐（朱安禹）特地錄製隔空合唱影片替閨密打氣，甜膩的嗓音讓人融化；小蜜桃姐姐表示，很開心看到王心凌的好成績，可是目前有個遺憾，「因為疫情 的關係，我們只能通電話、碰不上面，現在最期待的就是趕快碰面，分享彼此的心情和日常。」

40歲的小蜜桃姐姐婚後淡出幕前，和中國富商老公李慎言結婚超過十年，兒子Ray跟女兒Rina去年組成「水星兄妹」，繼承媽媽演藝事業推出單曲。而小蜜桃姐姐也有新計畫，近期在抖音「主播請就位」活動從百強晉級至前6名，碰巧跟劉畊宏同個戰隊，兩人還一起連線分享蜜桃健康親子操。

小蜜桃姐姐跟王心凌隔空合唱的影片頗受好評，甜膩嗓音讓人融化，有機會的話會不會想上「乘風破浪」挑戰？小蜜桃姐姐表示女兒還小，需要自己在旁陪伴、照料，「所以現在還是以孩子為重」。

此外，王心凌深夜透過社群 向粉絲喊話，「每天都有新的難題要解決，好像再拚一下，就可以比昨天更好一點，我很好，有團隊還有很多很好的姐姐陪著我，當然你們的留言都讓我覺得多拚一下很值得。」最後不忘搞笑提醒粉絲要留言誇獎她「很漂亮」。