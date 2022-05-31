上海解封 李立群凌晨12點奔劉畊宏家跳操 網：憋壞了

劉畊宏、李立群今天凌晨解封後一同相聚。(取材自抖音))

老戲骨李立群近來在上海封城 期間的動態受兩岸網友關注，似乎被關在家實在太悶，頻頻拍攝影片和外界「交流」，除了分享飲食、收藏、介紹上海豪宅，竟還自創「喘氣操」似乎在仿效劉畊宏。今（1日）正逢上海解封日，凌晨他則是與劉畊宏一起慶祝解封日，還合體跳健身 操，羨煞許多網友。

劉畊宏今天一早曬出與李立群的合照。(取材自劉畊宏微博)

李立群今天凌晨在抖音 曝光與劉畊宏的影片，畫面一出引來許多網友熱議，紛紛好奇兩人到底何時相約。李立群表示，兩人原本就約好今天凌晨相聚，今天凌晨12點多劉畊宏更親自來接李立群到家中作客，劉畊宏車上還告訴他：「現在已經12點了，可以過江了」兩人隨後也與王婉霏、經紀人、藝人等一同用餐慶祝解封，還一同跳了段健身操《本草綱目》，才跳沒多久李立群就氣喘吁吁，影片最後劉畊宏還調皮地學了李立群的「再見」，畫面相當有趣。今天一早，劉畊宏也開心PO出兩人合照，開心寫下：「早安…上海我們相見了！」，還向網友透露：「老師身體不錯哦」

影片一出，網友們看紛紛笑說：「這是連夜去的吧，看把大爺憋著的」、「老爺子解封了就到處串門了」、「抖音界兩大扛霸子合體了」、「李立群老師跳操動作好萌阿」、「終於見面了」、「下次叫上王心凌」。