鄭秀文享受50歲 「不用硬活成18」

即將踏入50歲的鄭秀文，一點都不在乎自己的年紀。（取材自微博）

年齡是女人的祕密，即將邁入50歲大關的香港 女星鄭秀文（Sammi）卻大方談論，因為她確信「年齡並不會妨礙你在人生任何階段中成就出更好的自己」。

香港01報導，鄭秀文近日上傳身穿運動內衣的照片，零贅肉散發健康美態，她說，「還有三個月，就生日了。又大一歲，以感恩的心去迎接每一個歲月。年輕時並不會明白年齡的意義是什麼，現在懂了。它是成長。它是經歷。它是老去。此乃必然的定律。徐徐老去，你我都一定會，沒需要害怕。重要的是，年齡並不會妨礙你在任何階段當中，成為一個最好的自己。你不用五十歲硬要活成十八廿二，但你可在每個歲數，好好地活出自己。如果下次有人用你的年齡去嘲諷你，貶低你，取笑你，不相干，只因他們仍未認清生命的本質。」

貓眼娛樂報導，照片中，鄭秀文留著俐落的短髮，皮膚緊緻有光澤，看不到皺紋和老態，她穿著清涼的紅色運動套裝，運動內衣將她S型的曲線暴露出來，因為手裡用力握著東西，讓她的鎖骨和肌肉 線條更加清晰，小腹平坦無贅肉，還有三個月就50歲的她看起來還是二、三十歲的模樣，運動女神名不虛傳。

鄭秀文還分享保持良好狀態的祕訣就是運動和適當飲食，保持童心也很重要。

有人說鄭秀文最終還是活成了「鍾無艷」，丈夫的出軌她選擇了原諒，但因此產生的抑鬱症和暴瘦讓她整個人一度消沉，狀態每況愈下，而如今的她，似乎放下了這段感情，在審視自己和完善自己的路上走得更遠。