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駁斥戀愛腦 陳喬恩為陪罹癌貓推工作

娛樂新聞組／綜合報導
陳喬恩（右）和Alan在3月底登記結婚，日前在個人社交平台上發布長文，和外界分享一些近期人生感悟。（取材自Instagram）
陳喬恩（右）和Alan在3月底登記結婚，日前在個人社交平台上發布長文，和外界分享一些近期人生感悟。（取材自Instagram）

台灣女星陳喬恩今年3月閃婚大馬富二代男友Alan（曾偉昌），從陳喬恩的社群平台也常見到小兩口曬恩愛，但陳喬恩已經2年沒推出新作品，甚至遭到微博網友詛咒「婚姻會不幸福」，對此，陳喬恩難得在社交平台發長文抒發內心話。

陳喬恩近日在個人社交平台上發布長文，她說，因為職業關係，不得不接受來自許多不相干的人的關心或評論，她經常收到粉絲訊息，有的是祝福、有的是分享日常生活，但也有的是相當刺耳的酸言酸語，「有些會陰陽怪氣的開始瘋狂謾罵我，諷刺我戀愛腦不工作詛咒我婚姻不幸福，有些是擔心我這兩年慢生活太開心了，苦口婆心的說姊姊工作的女人才發光啊。」但她也透露，減少工作的原因，除了疫情之外，更關鍵的是她的愛貓罹患癌症，需要大把的時間陪伴。

陳喬恩說：「接一部戲起碼要半年時間，接節目也要三、四個月，因為疫情來回飛還要隔離的時間會更久，就像家裡有一個生病的老人家，萬一我離開太久牠見不到我病情惡化了，那對我來說會是永遠的遺憾。」

陳喬恩難得分享心裡話，除了解釋不工作的原因，也再次向粉絲表達，「我很好，我很快樂」也期待能夠有機會推出新作品。

她說，「其實也不是如此佛性開始聊起了人生啦，只是分享了我最近我內心的感想，我很好，我很快樂。我當然想念工作也熱愛工作，而生命此刻給你什麼樣的狀態，那就好好活在當下吧，當我再次和你們見面，那會是一個完全不同的我～」。

疫情 社群 癌症

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