鄭欣宜滿35歲了 繼承沈殿霞上億港幣遺產

鄭欣宜悼念母女情，曾PO出昔日童年舊照合影。（取材自微博）

香港 知名主持人沈殿霞2008年因膽管癌、腎衰竭病逝香港，留下6000萬港幣（約764萬美元）遺產給她和鄭少秋所生的女兒鄭欣宜，不過沈殿霞有特別交代女兒須在35歲之後才能領取，就是擔心年輕亂揮霍，近日滿35歲的鄭欣宜，也終於成了繼承人。

據港媒報導，沈殿霞生前留下遺囑，要求當時21歲的女兒鄭欣宜必須在35歲以後，才可以動用遺產，然而隨著時間過去，沈殿霞遺產逐年上漲，推測已接近上億港幣，而鄭欣宜5月30日生日，正式滿35歲，稍早發文「多謝大家祝福！今日35歲lu~ 祝自己和我愛我的人都身體健康、日日都有值得開心的事情發生。」

鄭欣宜拿遺產前，每個月僅能從遺產裡提領港幣2萬元使用，曾一度窮得戶頭只剩港幣26元，但她沒有被打倒，這幾年漸漸走出自己的路，在香港樂壇創下優異成績。

滿35歲的鄭欣宜正式繼承母親沈殿霞的遺產。（取材自臉書）

ETtoday星光雲報導，鄭欣宜憑著自己演唱實力走紅，6月將登上紅勘體育館舉辦演唱會，3場門票皆在開票 當日3小時內售罄。

據報導，鄭欣宜2021年8月出席活動時，曾回應外界關注繼承遺產一事，當時說道：「很搞笑，20幾歲出一次，30歲又出一次，其實不斷改我年紀，我覺得無所謂。」她表示這些不會影響自己工作，「我只有做好表演者的角色，做好我的工作，唱我的歌，我覺得真心愛惜我的朋友不會因為這樣的報導不喜歡我」。