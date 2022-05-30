汪小菲爆大S吃禁藥 中網友洗版求陳建州「再打他一次」

中國網友紛紛求陳建州（右圖）再打一次汪小菲（左圖）。（取材自微博）

汪小菲 30日在微博 發文指大S （徐熙媛）長期服用違禁藥物，隨後又立即刪文，但已被網友截圖。但後來據S媽與經紀人透露，才知這根本不是禁藥，而是大S生了兒子後癲癇復發的治療藥物。對此，許多中國網友則氣得跑到黑人陳建州微博底下留言，要他再打一次汪小菲。

汪小菲昨天發文直指大S長期服用違禁藥物，但S媽則難過澄清女兒生了兒子後癲癇復發，長期在吃抗癲癇的藥，更對前女婿的行為直言難過，「他要損人不需要損到這樣子嘛，當初熙媛也願意祝福他，我在媒體前是怎樣的袒護他，他真的是太讓我傷心了。」此外，經紀人也表示，大S第三胎流產後身體狀況不佳，無法應付大量工作，因此都在家照顧，而汪小菲所說的100萬其實是自願負擔的家用費用，離婚後也是照付。

先前張蘭曾在直播中指控陳建州到他家吃飯卻因價值觀不同而打了汪小菲，但事後汪小菲則出面否認此事，當時鬧得沸沸揚揚。如今汪小菲再次失言亂爆料，惹得眾多中國網友看不下去，紛紛到陳建州微博底下留言，留言區遭網友們洗版要他再打一次汪小菲，「再打一次汪小菲好不好」、「建州，汪小菲又欠打了」、「別打球了，來打汪小菲」、「直播來中國打汪小菲，給你刷禮物」、「快點去打他好不好，這個衰男真的煩死了」、「求打汪小菲，他太欠打了」。