我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台AT-3教練機高雄岡山墜毀 1少尉飛官殉職

怕踩俄國紅線 拜登：不會給烏射程達俄的武器

汪小菲爆大S吃禁藥 中網友洗版求陳建州「再打他一次」

噓！星聞 綜合報導
中國網友紛紛求陳建州（右圖）再打一次汪小菲（左圖）。（取材自微博）
中國網友紛紛求陳建州（右圖）再打一次汪小菲（左圖）。（取材自微博）

汪小菲30日在微博發文指大S（徐熙媛）長期服用違禁藥物，隨後又立即刪文，但已被網友截圖。但後來據S媽與經紀人透露，才知這根本不是禁藥，而是大S生了兒子後癲癇復發的治療藥物。對此，許多中國網友則氣得跑到黑人陳建州微博底下留言，要他再打一次汪小菲。

汪小菲昨天發文直指大S長期服用違禁藥物，但S媽則難過澄清女兒生了兒子後癲癇復發，長期在吃抗癲癇的藥，更對前女婿的行為直言難過，「他要損人不需要損到這樣子嘛，當初熙媛也願意祝福他，我在媒體前是怎樣的袒護他，他真的是太讓我傷心了。」此外，經紀人也表示，大S第三胎流產後身體狀況不佳，無法應付大量工作，因此都在家照顧，而汪小菲所說的100萬其實是自願負擔的家用費用，離婚後也是照付。

先前張蘭曾在直播中指控陳建州到他家吃飯卻因價值觀不同而打了汪小菲，但事後汪小菲則出面否認此事，當時鬧得沸沸揚揚。如今汪小菲再次失言亂爆料，惹得眾多中國網友看不下去，紛紛到陳建州微博底下留言，留言區遭網友們洗版要他再打一次汪小菲，「再打一次汪小菲好不好」、「建州，汪小菲又欠打了」、「別打球了，來打汪小菲」、「直播來中國打汪小菲，給你刷禮物」、「快點去打他好不好，這個衰男真的煩死了」、「求打汪小菲，他太欠打了」。

中國網友紛紛求陳建州再打一次汪小菲。（取材自微博）
中國網友紛紛求陳建州再打一次汪小菲。（取材自微博）

汪小菲 大S 微博

上一則

「我的出走日記」3大看點超吸引人 小S、孔劉都是粉絲

延伸閱讀

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
狗仔再爆汪小菲、張穎穎「親密照」稱拍攝時間在婚內

狗仔再爆汪小菲、張穎穎「親密照」稱拍攝時間在婚內
汪小菲、張穎穎傳同居不敢公開 張蘭嗆「臭蟲上身」彈開了

汪小菲、張穎穎傳同居不敢公開 張蘭嗆「臭蟲上身」彈開了

熱門新聞

Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
當年周董「地表最強」演唱會，舞台華麗多變。(圖:杰威爾提供)

周杰倫9年前舊作、王心凌再翻紅 中國娛樂為何飄起濃濃台灣味

2022-05-25 23:07
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21
左起朴海日、導演朴贊郁、湯唯出席「分手的決心」首映會。（取材自臉書）

湯唯深V亮相坎城 精彩演繹蛇蠍女 全場起立鼓掌8分鐘

2022-05-24 01:56

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了