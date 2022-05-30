張若昀不當法醫 「警察榮譽」變身搞笑警

張若昀（右）、白鹿在新劇演的是新人警員。 （取材自微博）

由丁黑導演 ，張若昀、白鹿領銜主演的中國生活劇「警察 榮譽」近日開播。「警察榮譽」以警情多發的八里河社區為背景，講述四個性格迥異的新人警員和派出所的前輩組隊歷練，歷經多類案件處理，實現業務能力與精神思考迅速成長的故事。

新民網報導，「警察榮譽」描述張若昀飾演成績墊底的李大為、白鹿飾演的溫室警花夏潔、徐開騁飾演的自律學霸楊樹與曹璐飾演平凡無奇的趙繼偉，四位警校畢業的菜鳥心懷理想進入職場，但預料之外的挑戰令他們挫折不斷，在老警察的言傳身教下，逐漸在迷茫中找到方向，並對警察的使命和榮譽有全新的認識。

張若昀繼「法醫秦明」後再度演繹警察，身分卻從嚴肅法醫變身「刺頭」片兒警，還意外成為全劇的搞笑氣氛擔當。預告片中，他將李大為「愛說碎嘴」的人物特性發揮出來，金句頻出。

同時，這個萌新狀況不斷，第一天報到的路上就開始提前進入角色，在公交車上抓「人販子」，結果鬧出笑話；別的新警員對師父畢恭畢敬，李大為上來便套近乎叫「哥」，直接遭寧理反懟：「誰是你哥？」這對歡喜師徒之後意外和笑料不斷，氣得寧理直呼「不幹了！」。

片兒警李大為雖小毛病不少，但憑藉出色的業務能力，逐漸成長為八里河四人組的主心骨。在張若昀的生動詮釋之下，李大為通身聚集著小人物的煙火氣，面對師傅「是不是覺得自己特牛」的疑問，他成竹在胸地回應「對啊！」面對同事的不順和煩心，他帶著點憨傻暖心安慰同事「沒有什麼是一頓飯解決不了的！」