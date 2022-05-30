王心凌人氣飆漲 「微笑Pasta」要翻拍 挨批：蹭熱度

王心凌翻紅後，她主演的偶像劇「微笑Pasta」傳出要翻拍。（取材自豆瓣電影）

台灣藝人王心凌 在綜藝節目「乘風破浪」初舞台獻唱「愛你」掀起風潮，隨著她人氣飆漲，連帶曾合作的張棟樑也翻紅，中國大陸製作單位火速宣布翻拍兩人的「微笑Pasta」，並已開放試鏡，但多數網友認為是蹭熱度、不期待，打算重溫張、王的版本。

綜合媒體報導，2006年的三立偶像劇「微笑Pasta」當年相當受歡迎，當時平均收視5.16%，被列為台灣偶像劇收視前10名，劇裡也有不少膾炙人口的歌曲，例如王心凌演唱主題曲「彩紅的微笑」、插曲「黃昏曉」，以及張棟樑演唱片尾曲「北極星的眼淚」、插曲「小烏龜」，在當時暴紅成為經典神曲。

經過16年，因為王心凌參加「乘風破浪3」湧上熱搜，大陸製作公司宣布翻拍「微笑Pasta」，該消息立刻衝上微博 熱搜第一，但網友表示「大可不必，內娛自己好好編劇本不行嗎？放過台偶，這些翻拍劇一部比一部難看，畢竟經典難超越」、「成曉詩、何群無人可替代，只認王心淩、張棟梁，你拍吧，我不看」。

還有人質疑製作公司蹭王心凌的熱度，「這屬於是硬蹭了，拍出來會被觀眾噴死的程度」、「我突然有點好奇，是王姐又火了帶動著劇火了，所以要翻拍，還是說一開始就打算翻拍才做的營銷啊」。