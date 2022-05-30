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被王心凌帶旺 張棟樑再上熱搜 有望上「披荊斬棘的哥哥」

娛樂新聞組／綜合報導
張棟樑在王心凌的熱度下，也多次登上熱搜，並傳出有望參加「披荊斬棘的哥哥」第二季。 （取材自微博）
張棟樑在王心凌的熱度下，也多次登上熱搜，並傳出有望參加「披荊斬棘的哥哥」第二季。 （取材自微博）

台灣藝人王心凌在「乘風破浪」第三季的暴紅，讓不少人都陷入了回憶殺，當初她主演的電視劇多次被頂上了熱搜排行榜，「微笑Pasta」更是熱度居高不下，其中男演員張棟樑也因為網友們的考古，再一次出現在大眾視線之中。

貓眼娛樂報導，張棟樑出生於馬來西亞，「微笑Pasta」播出後，他憑藉著「何群」一角在中國大陸小火一把，可以說是無數少女們的偶像劇男主白月光。但之後卻很少到他的消息，人氣也是不溫不火。

其實他一直在社交平台上分享自己的生活和工作日常，本人也比十幾年前變化很大。臉部明顯消瘦，原本看起來軟軟的娃娃臉也變得稜角分明，充滿了成熟男性的魅力，氣質也發生許多變化。

據報導，近日在王心凌的熱度下，他也多次登上熱搜，熱度明顯升高許多，前幾日他還在社交平台發布動態說：「謝謝大家想念」。雖然與年輕時的形象反差很大，但年近40，氣質穩重滄桑的他也有著不一樣的魅力，人氣也在迅速上漲。

隨後希望他可以參加「披荊斬棘的哥哥」第二季的呼聲越來越高，網友們在評論區紛紛喊話，希望他可以在大陸多多發展。

對於這件事，張棟樑的經紀人回應說：「棟樑非常歡迎各類型的工作邀約，時間上如果可以配合，我們都很願意合作。」回應聲明後，網友們對張棟樑參加「披荊斬棘」的期待越發強烈。

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