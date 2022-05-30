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百萬網紅揭王心凌翻紅關鍵：大家聊天她洗碗

娛樂新聞組／綜合報導
知名網紅分析，王心凌會翻紅不是沒有原因的。 （取材自微博）
知名網紅分析，王心凌會翻紅不是沒有原因的。 （取材自微博）

39歲的台灣歌手王心凌參與第三季「乘風破浪」（前名「乘風破浪的姐姐」、簡稱「浪姐」），熱歌勁舞表演自己的成名曲「愛你」，造成全網洗版的盛況。大陸知名美妝博主「毛小星」探討王心凌又紅的原因，他表示，讓他印象深刻的是，當大家吃完飯後，每一個參賽來賓都在聊天，只有王心凌在洗碗。

鏡週刊報導，毛小星在微博擁有近450萬粉絲，他表示，在王心凌表演「愛你」後，包括「愛你」、「王心凌女孩」與「微笑Pasta」等關鍵字在微博霸榜13位，當天只有劉德華可與之匹敵。王心凌的歌曲也在「QQ音樂」榜單飆升，前10名有9首歌都是她的，史稱「王心凌QQ音樂屠榜事件」。

毛小星總結三點王心凌翻紅原因：第一點：作品才是長期飯票，有代表作，永遠不會被淘汰。

毛小星表示，王心凌她能唱、能跳，氣息很穩、舞台很穩，就跟她20歲的狀態一模一樣。這跟她年輕時吃過苦有關，王心凌的家裡條件不好，送到日本培訓，年輕時打基礎打得牢。

據報導，第二點則是王心凌不老的狀態：「因為她自律，要保持這樣的身材，她付出多少的努力？她工作再累，都會做瑜伽，都在韜光養晦，等待這一刻的綻放。」

第三點是平和又謙遜的心態。毛小星觀察到，第一集裡，王心凌的鏡頭很少，「她從頭到尾都是在鼓掌、微笑，一點也不張揚。還有一個我很深刻的一點——「當她吃完飯後，每一個（參賽來賓）都是在聊天，鏡頭有一個背影，是王心凌在洗碗。」王心凌從小照顧五歲的弟弟，願意吃虧，願意照顧大家的性格，讓毛小星看了溫馨又欽佩。

毛小星說，人生花開花落，每個人都有自己的花期，要時刻做好準備。「我覺得王心凌的翻紅，說是時機對了，我覺得更多的是積累到了！有實力，又不爭不搶，就等著風來吧！風一來，千樹萬樹梨花開，你就是最盛開的那朵。」

阿嬌、胡杏兒等浪姐被發現吃完飯後，都忙著聊天，王心凌（背對鏡頭者）卻在洗碗。（視...
阿嬌、胡杏兒等浪姐被發現吃完飯後，都忙著聊天，王心凌（背對鏡頭者）卻在洗碗。（視頻截圖）

王心凌 微博 日本

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