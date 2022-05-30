我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

佘詩曼47歲生日 連發115條微博回覆粉絲

娛樂新聞組／綜合報導
佘詩曼日前迎來47歲生日。 （取材自微博）
佘詩曼日前迎來47歲生日。 （取材自微博）

港星佘詩曼日前迎來47歲生日，她在生日前幾天便收到115位粉絲的手寫信，生日當天，她花了5個多小時連發115條微博，將115封手寫信的回覆一一展現，同時安慰尚未收到回信的影迷，「聽說還有沒來得及寄出的信，沒關係，我們來日方長」。

綜合媒體報導，回信中她不僅表達對粉絲們的喜愛，還感謝大家對她的鼓勵和支持，100多封回信雖簡短，但沒一封是重複的。對粉絲們的問題還會提出積極的意見和想法，鼓勵、讚美他們。

此外，她還專門發了一條博文，感謝粉絲，「我好幸運，最近一次性收到115封手寫信，讓我可以從字裡行間，感受到你們每一位的興奮和雀躍，有些還帶一點點緊張和不知所措呢。我好享受在閱讀每一封信的時候，讓我可以從信裡的字體、語氣、以及選信紙的風格，去猜想寫信給我的人性格是怎麼樣的呢？那個默默支持我多年的人，長成什麼樣的呢？這個過程很奇妙。感謝你們給我一個這麼特別的生日！珍惜～[鮮花]願你們都像玫瑰一樣美麗。」

據報導，2021年佘詩曼生日時，將粉絲送的528朵玫瑰親自修剪好贈送給鄰居一起分享她的喜悅，當時這一舉動便在網上引發熱議，網友們對她這一細心舉動非常讚賞。

去年送花今年讀信，佘詩曼連發上百條動態回覆粉絲來信這一行為迅速登上熱搜。

佘詩曼花了5個多小時連發115條微博回覆粉絲。（取材自微博）
佘詩曼花了5個多小時連發115條微博回覆粉絲。（取材自微博）

微博

上一則

曾走投無路 新科坎城影后查赫拉：電影救了我

下一則

木村拓哉新戲「邁向未來」被砍1集 妻擬幫脫離傑尼斯

延伸閱讀

廣州雄獅「齊瀏海」造型暴紅 動物園：牠自己擼的

廣州雄獅「齊瀏海」造型暴紅 動物園：牠自己擼的
女鞋海報被指涉色情嫌疑 安踏：該海報已下架

女鞋海報被指涉色情嫌疑 安踏：該海報已下架
小哈利曝清秀樣「根本伊能靜」 被讚絕美少年

小哈利曝清秀樣「根本伊能靜」 被讚絕美少年
藝人景甜代言食品稱可阻止油脂吸收 被重罰722萬 官媒：廓清風氣

藝人景甜代言食品稱可阻止油脂吸收 被重罰722萬 官媒：廓清風氣

熱門新聞

吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

2022-05-22 09:58
Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

2022-05-22 15:50
林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了