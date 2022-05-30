佘詩曼47歲生日 連發115條微博回覆粉絲

佘詩曼日前迎來47歲生日。 （取材自微博）

港星佘詩曼日前迎來47歲生日，她在生日前幾天便收到115位粉絲的手寫信，生日當天，她花了5個多小時連發115條微博 ，將115封手寫信的回覆一一展現，同時安慰尚未收到回信的影迷，「聽說還有沒來得及寄出的信，沒關係，我們來日方長」。

綜合媒體報導，回信中她不僅表達對粉絲們的喜愛，還感謝大家對她的鼓勵和支持，100多封回信雖簡短，但沒一封是重複的。對粉絲們的問題還會提出積極的意見和想法，鼓勵、讚美他們。

此外，她還專門發了一條博文，感謝粉絲，「我好幸運，最近一次性收到115封手寫信，讓我可以從字裡行間，感受到你們每一位的興奮和雀躍，有些還帶一點點緊張和不知所措呢。我好享受在閱讀每一封信的時候，讓我可以從信裡的字體、語氣、以及選信紙的風格，去猜想寫信給我的人性格是怎麼樣的呢？那個默默支持我多年的人，長成什麼樣的呢？這個過程很奇妙。感謝你們給我一個這麼特別的生日！珍惜～[鮮花]願你們都像玫瑰一樣美麗。」

據報導，2021年佘詩曼生日時，將粉絲送的528朵玫瑰親自修剪好贈送給鄰居一起分享她的喜悅，當時這一舉動便在網上引發熱議，網友們對她這一細心舉動非常讚賞。

去年送花今年讀信，佘詩曼連發上百條動態回覆粉絲來信這一行為迅速登上熱搜。