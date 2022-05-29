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「法醫秦明」外衣下 探討社會現實

娛樂新聞組／綜合報導
「法醫秦明之讀心者」在懸疑的外衣下，探討的其實是社會現實。（取材自微博）
「法醫秦明之讀心者」在懸疑的外衣下，探討的其實是社會現實。（取材自微博）

由施磊導演，張耀、湯敏領銜主演的「法醫秦明之讀心者」，改編自懸疑作家秦明的「屍語者」，以「秦明」回老家調查母親死因，卻意外捲進一宗凶殺案為引，緩緩鋪開了一團接一團的疑雲。借助劇中的一個個案件，「法醫秦明之讀心者」探討了如網路暴力、原生家庭等多個社會話題，在懸疑的外衣下聚焦了社會現實。

封面新聞報導，劇中，剛畢業的秦明（張耀飾）甫一踏入龍番市，就捲進了一系列棘手複雜的案件。解剖、檢查、蒐集線索……，秦明與同伴們奔走查驗在各個案發現場，並利用專業的技能對案件抽絲剝繭，為一個個沉默的死者洗去冤屈。

而其中關於「巨人觀」等細節的展示，更讓觀眾戲稱其為「嚇飯劇」。在劇集熱播之際，導演施磊受訪分享創作該劇的心路歷程。

一間廢棄的漆黑房間，三束慌亂的電筒光線，緊張不齊的腳步，當主角們轉向拐角處，案發現場赫赫然地就出現在鏡頭面前……。儘管在關鍵地方劇組「貼心」地打上了馬賽克，但其餘部分的逼真程度，依然在炎炎夏日把不少觀眾嚇出了一身冷汗。作為此前就導演過「SCI謎案集」的施磊，在懸疑氛圍的渲染上可謂得心應手。

「我覺得現在的懸疑劇必須真實、有代入感，必須要尊重觀眾。」為了達到這一要求，施磊和他的團隊在拍攝前做了大量的工作，翻查了許多真實案件的現場照片，在道具製作上也力求百分之百地還原。而這樣對細節的把控，在第一天拍攝時，甚至把現場的法醫指導老師都嚇了一跳。

自帶「生人勿近」氣場的秦明，溫柔強大的安然，熱血講義氣的林濤，劇中性格迥異的三人從最初的摩擦不斷，到一路並肩作戰，最終成了彼此信任的「鐵三角」。三人親密無間的友誼是劇中的亮眼部分，也是懸疑燒腦之外難得的溫情時刻。

然而「法醫秦明之讀心者」的「野心」顯然不止於懸疑和溫情的戲碼，幾乎每個案件都聚焦了一定的社會現實和人性。在施磊看來，劇中呈現的每個案件背後的社會意義，是非常值得關注的。「希望迷途的人都能回到正軌，我們也希望觀眾在追劇的時候，能夠想到行差踏錯都在那一念之間。」

導演

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