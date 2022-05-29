何超蓮宣示主權 秒回竇驍發文留言「第一個」

何超蓮護男友心切，卻惹來網友質疑。（取材自微博）

由竇驍、陳都靈等人主演的電視劇「良辰好景知幾何」近日收官，男主角竇驍在微博 營業曬出九宮格照片感謝大家收看，他的女朋友、賭王千金何超蓮火速趕來評論，並留言「第一個」，引起劇粉不滿，認為何超蓮此舉是在宣示主權，告訴大家不管竇驍在劇中跟誰組cp，在現實生活中她跟竇驍才是一對。

竇驍、陳都靈在電視劇「良辰好景知幾何」中是一對。（取材自微博）

網易娛樂報導，竇驍發文後，有細心的網友發現竇驍此番的「營業」非常不走心。因為他艾特錯了電視劇導演 的ID，值得一提的是，這是鍾澍佳導演第三次與竇驍進行合作。此外，即便竇驍編輯了幾次微博，都沒有艾特女二鄭奉棋的扮演者趙櫻子。趙櫻子親自下場留言，問他為什麼沒有艾特自己，還稱「你徹底忘記你家小粽子了」。

不過，最讓劇粉不滿的是竇驍曬出的九張圖片中，連劇中的小配角都有出境，卻硬是沒有女主角陳都靈，被網友批「過度避嫌」。

其實，這也不是竇驍第一次因為營業引起熱議了。此前，「良辰好景知幾何」播出男女主角大婚戲，當晚女主角陳都靈配合宣傳，而身為男主角的竇驍卻一點動靜都沒有，還在第二天凌晨突然更博慶祝女友何超蓮生日，隨即遭到網友質疑。

近日一段疑似何超蓮粉絲群記錄被截圖，截圖中何超蓮為男友竇驍抱不平，訴苦說竇驍辛辛苦苦演個劇成了別人的營銷籌碼，還吐槽男友讓對手入戲結果反被黑。何超蓮還表示捨不得男友受委屈，還說竇驍看得開自己看不開，可見護男友心切了。