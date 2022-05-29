我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

台增7.65萬例確診、死亡145人 再增2童腦炎

何超蓮宣示主權 秒回竇驍發文留言「第一個」

娛樂新聞組／綜合報導
何超蓮護男友心切，卻惹來網友質疑。（取材自微博）
何超蓮護男友心切，卻惹來網友質疑。（取材自微博）

由竇驍、陳都靈等人主演的電視劇「良辰好景知幾何」近日收官，男主角竇驍在微博營業曬出九宮格照片感謝大家收看，他的女朋友、賭王千金何超蓮火速趕來評論，並留言「第一個」，引起劇粉不滿，認為何超蓮此舉是在宣示主權，告訴大家不管竇驍在劇中跟誰組cp，在現實生活中她跟竇驍才是一對。

竇驍、陳都靈在電視劇「良辰好景知幾何」中是一對。（取材自微博）
竇驍、陳都靈在電視劇「良辰好景知幾何」中是一對。（取材自微博）

網易娛樂報導，竇驍發文後，有細心的網友發現竇驍此番的「營業」非常不走心。因為他艾特錯了電視劇導演的ID，值得一提的是，這是鍾澍佳導演第三次與竇驍進行合作。此外，即便竇驍編輯了幾次微博，都沒有艾特女二鄭奉棋的扮演者趙櫻子。趙櫻子親自下場留言，問他為什麼沒有艾特自己，還稱「你徹底忘記你家小粽子了」。

不過，最讓劇粉不滿的是竇驍曬出的九張圖片中，連劇中的小配角都有出境，卻硬是沒有女主角陳都靈，被網友批「過度避嫌」。

其實，這也不是竇驍第一次因為營業引起熱議了。此前，「良辰好景知幾何」播出男女主角大婚戲，當晚女主角陳都靈配合宣傳，而身為男主角的竇驍卻一點動靜都沒有，還在第二天凌晨突然更博慶祝女友何超蓮生日，隨即遭到網友質疑。

近日一段疑似何超蓮粉絲群記錄被截圖，截圖中何超蓮為男友竇驍抱不平，訴苦說竇驍辛辛苦苦演個劇成了別人的營銷籌碼，還吐槽男友讓對手入戲結果反被黑。何超蓮還表示捨不得男友受委屈，還說竇驍看得開自己看不開，可見護男友心切了。

導演 微博

上一則

強尼戴普、安珀赫德官司將定輸贏 意外捧紅美女律師

下一則

阿湯哥 「捍衛戰士：獨行俠」創佳績 富比世被打臉

延伸閱讀

小哈利曝清秀樣「根本伊能靜」 被讚絕美少年

小哈利曝清秀樣「根本伊能靜」 被讚絕美少年
藝人景甜代言食品稱可阻止油脂吸收 被重罰722萬 官媒：廓清風氣

藝人景甜代言食品稱可阻止油脂吸收 被重罰722萬 官媒：廓清風氣
吳可熙坎城紅毯驚艷全場 被名導欽點新片女主角

吳可熙坎城紅毯驚艷全場 被名導欽點新片女主角
甄子丹演喬峰 要求女主角武功高

甄子丹演喬峰 要求女主角武功高

熱門新聞

吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

2022-05-22 09:58
Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

2022-05-22 15:50
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握
國殤日長周末假期 龍蝦終於降價

國殤日長周末假期 龍蝦終於降價