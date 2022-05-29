「海邊升起一座懸崖」由姚安娜主演，在康城影展贏得最佳短片金棕櫚獎。(取材自微博)

第75屆坎城影展舉行頒獎禮，繼去年唐藝執導的「天下烏鴉」贏得最佳短片金棕櫚獎後，另一中國女導演 陳劍瑩執導、有「華為 小公主」之稱姚安娜 主演的「海邊升起一座懸崖」，贏得今年短片金棕櫚殊榮。

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華為創辦人任正非的小女兒、24歲「華為二公主」姚安娜於去年年初宣布進軍娛樂圈，成為全網熱議的話題。而「海邊升起一座懸崖」獲得提名時，姚安娜的演技引發兩極評價，有網友質疑是「金錢作祟」，但也有不少人稱讚她有實力。

今年共有140個國家的3507部短片報名短片競賽單元，九部短片最終入圍。其中獲提名的「海邊升起一座懸崖」，由95後獨立導演陳劍瑩執導。由作品的海報與劇照可見，姚安娜在戲中留著一頭黑色短髮，沒有精緻的妝容，也沒有華麗的服飾。

不過，姚安娜的銀幕處女作，卻被不少人質疑是「金錢作祟」，紛紛評論稱：「資本的力量，有錢就好」，但也有不少人稱讚姚安娜：「也算是在娛樂圈闖出了名頭，加油」、「這是國際電影節，錢不是萬能的」。

由於不少華人地區網友都在為湯唯集氣，沒想到卻突然看到熟悉的姚安娜，紛紛笑說：「沒等到湯唯，等到了二公主！」