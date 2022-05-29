我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

任正非小女​兒姚安娜新作 奪坎城短片金棕櫚殊榮

中國新聞組／北京29日電
「海邊升起一座懸崖」由姚安娜主演，在康城影展贏得最佳短片金棕櫚獎。(取材自微博)
「海邊升起一座懸崖」由姚安娜主演，在康城影展贏得最佳短片金棕櫚獎。(取材自微博)

第75屆坎城影展舉行頒獎禮，繼去年唐藝執導的「天下烏鴉」贏得最佳短片金棕櫚獎後，另一中國女導演陳劍瑩執導、有「華為小公主」之稱姚安娜主演的「海邊升起一座懸崖」，贏得今年短片金棕櫚殊榮。

來源：YouTube

華為創辦人任正非的小女兒、24歲「華為二公主」姚安娜於去年年初宣布進軍娛樂圈，成為全網熱議的話題。而「海邊升起一座懸崖」獲得提名時，姚安娜的演技引發兩極評價，有網友質疑是「金錢作祟」，但也有不少人稱讚她有實力。

今年共有140個國家的3507部短片報名短片競賽單元，九部短片最終入圍。其中獲提名的「海邊升起一座懸崖」，由95後獨立導演陳劍瑩執導。由作品的海報與劇照可見，姚安娜在戲中留著一頭黑色短髮，沒有精緻的妝容，也沒有華麗的服飾。

不過，姚安娜的銀幕處女作，卻被不少人質疑是「金錢作祟」，紛紛評論稱：「資本的力量，有錢就好」，但也有不少人稱讚姚安娜：「也算是在娛樂圈闖出了名頭，加油」、「這是國際電影節，錢不是萬能的」。

由於不少華人地區網友都在為湯唯集氣，沒想到卻突然看到熟悉的姚安娜，紛紛笑說：「沒等到湯唯，等到了二公主！」

姚安娜 華為 導演

上一則

阿湯哥 「捍衛戰士：獨行俠」創佳績 富比世被打臉

下一則

IU坎城走紅毯遭撞肩 法網紅被批想出位

延伸閱讀

「華為二公主」姚安娜 主演短片坎城奪獎

「華為二公主」姚安娜 主演短片坎城奪獎
坎城影展／韓流發威 宋康昊稱帝 伊朗影后擊敗湯唯

坎城影展／韓流發威 宋康昊稱帝 伊朗影后擊敗湯唯
IU助陣名導是枝裕和韓片 驚豔坎城紅毯

IU助陣名導是枝裕和韓片 驚豔坎城紅毯
華人導演陳駿霖新片「初戀慢半拍」今夏北美首映

華人導演陳駿霖新片「初戀慢半拍」今夏北美首映

熱門新聞

吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

2022-05-22 09:58
Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

2022-05-22 15:50
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握