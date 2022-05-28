我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全州疫情漸退燒 紐約市仍處高風險

國殤日長周末嚴打酒駕藥駕 紐約州增設隨機檢查站、出動便衣

孫燕姿線上開唱2.4億人看 尾聲突中斷遭罵翻 親自致歉

記者王郁惠／即時報導
孫燕姿昨晚舉辦線上演唱會，共累積2.4億人次在線觀看。(圖:MAKE / MUSIC、環球音樂提供)
孫燕姿昨晚舉辦線上演唱會，共累積2.4億人次在線觀看。(圖:MAKE / MUSIC、環球音樂提供)

歌手孫燕姿27日晚受邀於中國抖音平台舉辦「你好嗎？——孫燕姿抖音線上唱聊會」，曾被網友虧「冷門歌手」的她，以美聲一連演唱多首經典歌曲，整場70分鐘共計2.4億觀看數，人氣超熱！卻因節目流程、直播失誤等被罵翻，孫燕姿也親上火線發文道歉。

一身白衣的她開場先和粉絲聊近況，聊到這2年受疫情影響，全世界宛如停止轉動的感覺，剖心分享「我有陣子狀態沒有很好，會有點不想要出現，好像很多東西都做得不好」，不管是作為媽媽或歌手，都覺得有待加強，甚至連起床的動力都沒有。

後來自覺不能再這樣下去，她開始找事情做，包括做皮拉提斯、瑜珈、拉筋、卡波耶拉等運動，除了照顧自己、也照顧小孩，包括接送他們上下課、準備三餐，並和大家分享近期追的劇，以及兩幅鉛筆和水彩畫作，畫功非常有水準，「聽起來好像在尋找自己，你會有時覺得抓不到自己，這樣我會很茫然慌張」。

孫燕姿透露將推出新作。(圖:MAKE / MUSIC、環球音樂提供)
孫燕姿透露將推出新作。(圖:MAKE / MUSIC、環球音樂提供)

孫燕姿獻唱了不少歌曲，包括「雨還是不停地落下」，卻疑似因成音問題導致聲音忽大忽小，但也不影響線上粉絲的熱情，而後她也帶來經典組曲，包括「風箏」、「我也很想他」、「我不愛」等，並回覆線上粉絲留言點歌，清唱了「相信」和「Stefanie」等，她也透露接下來還會有新作品。

為響應活動主題「你好嗎」，孫燕姿也為歌迷唸出寫給親友的信件，最後一封是她以「13姐」為名所寫，信中描述她想念的美食，包括黑色臭豆腐、大閘蟹、大腸包小腸、豬潤麵、咖哩丸等，「快樂的時光總是過得特別快，這些有你你你你你的點點滴滴，因為有你，才有意義。」讓她自己都唸到忍不住落淚。

在直播尾聲，孫燕姿演唱最後一首歌「風衣」時，卻因設備出問題，直播直接結束，讓線上粉絲傻眼並罵翻，直到10多分鐘後才重啟，孫燕姿決定重唱，為節目做完整呈現，事後她也於微博發文致歉，並寫道「今晚非常謝謝大家的參與，一起唱唱聊聊，讓彼此生活的浮燥抒緩一些，讓煩悶的不愉快給一個一小時的出口。下次見面會是什麼情況下呢？希望在那個時候，大家在一起好好的再唱個痛快」。

孫燕姿舉辦線上演唱會，一連帶來多首經典歌曲。(圖:MAKE / MUSIC、環球...
孫燕姿舉辦線上演唱會，一連帶來多首經典歌曲。(圖:MAKE / MUSIC、環球音樂提供)

抖音 疫情 美食

上一則

女神卡卡為「捍衛戰士2」獻唱 阿湯哥：電影的心跳

延伸閱讀

NBA／自責打得爛透了 唐西奇：向勇士看齊成為冠軍隊

NBA／自責打得爛透了 唐西奇：向勇士看齊成為冠軍隊
汪小菲、張穎穎傳同居不敢公開 張蘭嗆「臭蟲上身」彈開了

汪小菲、張穎穎傳同居不敢公開 張蘭嗆「臭蟲上身」彈開了
劉畊宏認與周杰倫「有秘密」本不好意思...現不知所措

劉畊宏認與周杰倫「有秘密」本不好意思...現不知所措
不看老公辰亦儒健身抖音 曾之喬自爆反看這種頻道

不看老公辰亦儒健身抖音 曾之喬自爆反看這種頻道

熱門新聞

吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

2022-05-22 09:58
Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

2022-05-22 15:50
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21
左起朴海日、導演朴贊郁、湯唯出席「分手的決心」首映會。（取材自臉書）

湯唯深V亮相坎城 精彩演繹蛇蠍女 全場起立鼓掌8分鐘

2022-05-24 01:56
林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅