孫燕姿線上開唱2.4億人看 尾聲突中斷遭罵翻 親自致歉

孫燕姿昨晚舉辦線上演唱會，共累積2.4億人次在線觀看。(圖:MAKE / MUSIC、環球音樂提供)

歌手孫燕姿27日晚受邀於中國抖音 平台舉辦「你好嗎？——孫燕姿抖音線上唱聊會」，曾被網友虧「冷門歌手」的她，以美聲一連演唱多首經典歌曲，整場70分鐘共計2.4億觀看數，人氣超熱！卻因節目流程、直播失誤等被罵翻，孫燕姿也親上火線發文道歉。

一身白衣的她開場先和粉絲聊近況，聊到這2年受疫情 影響，全世界宛如停止轉動的感覺，剖心分享「我有陣子狀態沒有很好，會有點不想要出現，好像很多東西都做得不好」，不管是作為媽媽或歌手，都覺得有待加強，甚至連起床的動力都沒有。

後來自覺不能再這樣下去，她開始找事情做，包括做皮拉提斯、瑜珈、拉筋、卡波耶拉等運動，除了照顧自己、也照顧小孩，包括接送他們上下課、準備三餐，並和大家分享近期追的劇，以及兩幅鉛筆和水彩畫作，畫功非常有水準，「聽起來好像在尋找自己，你會有時覺得抓不到自己，這樣我會很茫然慌張」。

孫燕姿透露將推出新作。(圖:MAKE / MUSIC、環球音樂提供)

孫燕姿獻唱了不少歌曲，包括「雨還是不停地落下」，卻疑似因成音問題導致聲音忽大忽小，但也不影響線上粉絲的熱情，而後她也帶來經典組曲，包括「風箏」、「我也很想他」、「我不愛」等，並回覆線上粉絲留言點歌，清唱了「相信」和「Stefanie」等，她也透露接下來還會有新作品。

為響應活動主題「你好嗎」，孫燕姿也為歌迷唸出寫給親友的信件，最後一封是她以「13姐」為名所寫，信中描述她想念的美食 ，包括黑色臭豆腐、大閘蟹、大腸包小腸、豬潤麵、咖哩丸等，「快樂的時光總是過得特別快，這些有你你你你你的點點滴滴，因為有你，才有意義。」讓她自己都唸到忍不住落淚。

在直播尾聲，孫燕姿演唱最後一首歌「風衣」時，卻因設備出問題，直播直接結束，讓線上粉絲傻眼並罵翻，直到10多分鐘後才重啟，孫燕姿決定重唱，為節目做完整呈現，事後她也於微博發文致歉，並寫道「今晚非常謝謝大家的參與，一起唱唱聊聊，讓彼此生活的浮燥抒緩一些，讓煩悶的不愉快給一個一小時的出口。下次見面會是什麼情況下呢？希望在那個時候，大家在一起好好的再唱個痛快」。