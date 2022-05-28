王心凌「浪姐3」翻紅 驚恐吞兔肉吸2億人圍觀

王心凌憑「浪姐3」再度翻紅，謙虛表示是託其他姐姐的福。(圖：天晴娛樂&芒果TV提供)

王心凌 因參加大陸女團選秀節目「乘風破浪的姐姐」第三季，初舞台就以經典歌曲「愛你」勾起回憶殺，人氣再度翻紅，日前釋出的節目花絮中，她與吳謹言、黃小蕾和吳莫愁等大陸女星共組「要整就整第一個」隊，在同宿舍用餐時，三名大陸女星吃的卻是兔肉，王心凌難敵盛情，最終驚恐吞兔肉，因此登上微博 熱搜，吸引超過2億人討論。

憑宮鬥劇「延禧攻略」走紅的吳謹言先是問王心凌：「妳吃過兔頭嗎？」接著黃小蕾也說：「我們倆給她們一人餵一個舌頭吧」，兩人邊扒骨肉邊介紹，黃小蕾問王心凌最近有沒有記憶力下降的問題，拿兔腦熱情要讓她「吃腦補腦」，王心凌崩潰直呼：「我真的不行，腦我不行！」吳謹言幫吃解圍，吳莫愁一旁打趣「好像在擋酒」。

黃小蕾、吳謹言你一言我一語「帶貨」，慫恿王心凌吃，她最後敵不過兩人的殷殷期盼，還是妥協吃了一小塊兔頰肉，表情極度恐懼，事後她受訪表示：「我生平第一次的一小塊兔臉頰，還可以啦。」粉絲看了直留言「吳謹言很善解人意，真的不要逼別人吃不想吃的東西」。

王心凌坦言個性慢熱，多虧隊友們給她足夠的安全感，才讓她逐漸把私底下的一面展現在鏡頭前，對於近期的翻紅，她謙虛表示：「節目太火了，託其他姐姐的福。」