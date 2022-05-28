迪麗熱巴新戲大秀腰力 任嘉倫驚喊：不一般

任嘉倫(右)、迪麗熱巴上演跨越身份的禁忌愛情。(圖：MyVideo提供)

迪麗熱巴 、任嘉倫主演的古裝仙俠奇幻大作「馭鮫記之與君初相識．恰似故人歸」跟播中，兩人在劇中多次上演甜蜜又揪心的吻戲，身為鮫人族的任嘉倫，更透過接吻將體內珍貴的鮫珠傳給了迪麗熱巴，當作彼此愛情信物，也在她體弱之時，當眾吻她傳遞靈力為她續命，浪漫「鮫珠吻」是該劇一大看點。

而其中一場，任嘉倫用靈力把躺在病床上的迪麗熱巴吸起抱入懷裡的戲，拍攝時的真相是，迪麗熱巴用腰力自己撐坐起，展現驚人柔軟度和腰力，彷彿像是吊了鋼絲，讓任嘉倫忍不住直呼：「妳這不是一般的腰吧！」還質問：「老實說，有沒有牽線？」迪麗熱巴也開玩笑回應：「我加特效了。」

劇中的神仙愛情令人稱羨，迪麗熱巴被問到認為女生該怎麼做才能得到一個喜歡人的心？她表示：「真誠。你喜歡這個人，就真誠的做你自己，這樣就不用『撩』啊、或者當『釣系女友』，對方只有喜歡真正的你，你才會有安全感。如果你不做你自己，你變成另外一個人，或是用了一些花招，這感情是不會長久的。」

迪麗熱巴首次和任嘉倫搭檔，談到與任嘉倫合作的心得，迪麗熱巴大讚：「特別好，我和他合作後到處跟別人說，嘉倫人特別的好，特別真誠、善良，他就是長意（角色名）前期的樣子，很正直的一個人，都不用演，跟角色契合度有99%！」她也提到，任嘉倫在前幾集有比較呆萌、有些撒嬌的戲分，「他本人就是這樣的人，跟他對戲，你不會覺得他在演。」