我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

迪麗熱巴新戲大秀腰力 任嘉倫驚喊：不一般

記者杜沛學／綜合報導
任嘉倫(右)、迪麗熱巴上演跨越身份的禁忌愛情。(圖：MyVideo提供)
任嘉倫(右)、迪麗熱巴上演跨越身份的禁忌愛情。(圖：MyVideo提供)

迪麗熱巴、任嘉倫主演的古裝仙俠奇幻大作「馭鮫記之與君初相識．恰似故人歸」跟播中，兩人在劇中多次上演甜蜜又揪心的吻戲，身為鮫人族的任嘉倫，更透過接吻將體內珍貴的鮫珠傳給了迪麗熱巴，當作彼此愛情信物，也在她體弱之時，當眾吻她傳遞靈力為她續命，浪漫「鮫珠吻」是該劇一大看點。

而其中一場，任嘉倫用靈力把躺在病床上的迪麗熱巴吸起抱入懷裡的戲，拍攝時的真相是，迪麗熱巴用腰力自己撐坐起，展現驚人柔軟度和腰力，彷彿像是吊了鋼絲，讓任嘉倫忍不住直呼：「妳這不是一般的腰吧！」還質問：「老實說，有沒有牽線？」迪麗熱巴也開玩笑回應：「我加特效了。」

劇中的神仙愛情令人稱羨，迪麗熱巴被問到認為女生該怎麼做才能得到一個喜歡人的心？她表示：「真誠。你喜歡這個人，就真誠的做你自己，這樣就不用『撩』啊、或者當『釣系女友』，對方只有喜歡真正的你，你才會有安全感。如果你不做你自己，你變成另外一個人，或是用了一些花招，這感情是不會長久的。」

迪麗熱巴首次和任嘉倫搭檔，談到與任嘉倫合作的心得，迪麗熱巴大讚：「特別好，我和他合作後到處跟別人說，嘉倫人特別的好，特別真誠、善良，他就是長意（角色名）前期的樣子，很正直的一個人，都不用演，跟角色契合度有99%！」她也提到，任嘉倫在前幾集有比較呆萌、有些撒嬌的戲分，「他本人就是這樣的人，跟他對戲，你不會覺得他在演。」

任嘉倫飾演「鮫人」長意。(圖：MyVideo提供)
任嘉倫飾演「鮫人」長意。(圖：MyVideo提供)
迪麗熱巴飾演萬花谷裡最強「御靈師」紀云禾。(圖：MyVideo提供)
迪麗熱巴飾演萬花谷裡最強「御靈師」紀云禾。(圖：MyVideo提供)

迪麗熱巴

上一則

狗仔再爆汪小菲、張穎穎「親密照」稱拍攝時間在婚內

下一則

踹助理、逼跪演員…日本名導河瀨直美遭曝惡行

延伸閱讀

觀影說劇／22歲吳磊脫稚氣 「長歌行」電倒熱巴

觀影說劇／22歲吳磊脫稚氣 「長歌行」電倒熱巴
楊冪天價身家曝光 開心男方「為錢交往」：因為我有錢

楊冪天價身家曝光 開心男方「為錢交往」：因為我有錢
迪麗熱巴「初相識」 將在非洲播出

迪麗熱巴「初相識」 將在非洲播出
迪麗熱巴雪背全露只繫細繩 粉絲暴動想扯開

迪麗熱巴雪背全露只繫細繩 粉絲暴動想扯開

熱門新聞

吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

2022-05-22 09:58
Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

2022-05-22 15:50
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21
左起朴海日、導演朴贊郁、湯唯出席「分手的決心」首映會。（取材自臉書）

湯唯深V亮相坎城 精彩演繹蛇蠍女 全場起立鼓掌8分鐘

2022-05-24 01:56
南韓女星孫藝真。（取材自Instagram）

孫藝真婚後首發照片 寫下「好日子」網猜白衣男是玄彬

2022-05-19 03:30

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅