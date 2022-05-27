蔬果汁當減脂飲 景甜廣告不實 遭罰722萬人民幣

景甜。（取材自微博）

曾主演好萊塢電影 「環太平洋2：起義時刻」的中國女星景甜代言廣告不實，28日遭廣東省廣州市市場監管部門沒收違法所得、罰款共722.12萬元人民幣(約107萬美元)。

國家市場監督管理總局微博稱，景甜代言的「廣州無限暢健康科技有限公司」果蔬類產品為普通飲料，但誇大其詞，說具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，違反廣告法。

廣州市市場監管局指出，景甜上述廣告代言違法所得共計257.9萬元(人民幣，下同)。廣州市天河區市場監管局依據《中華人 民共和國廣告法》第六十一條的規定，對景甜作出沒收違法所得，罰款464.22萬元（罰沒金額合計722.12萬元）的行政處罰決定。

景甜也在微博為違法廣告代言被罰款一事作出道歉：「對在簽合同時未盡到充分的審查義務，對消費者造成負面影響，表示鄭重道歉，已全部繳納罰款，深刻認識自身存在的工作疏漏，今後絕不代言此類相關任何產品。」 ​。

對此，新華社指出，中國全國市場監管部門立足職責，將堅決貫徹落實文娛領域綜合治理相關工作要求，依法加強明星廣告代言活動監管，切實維護市場秩序，廓清行業風氣。

新華社表示，廣告法律法規對廣告代言活動有明確規範，明星作為公眾人物，應當嚴格依法開展廣告代言活動，切實履行文藝工作者社會責任，努力創作品質優良、內容真實合法的廣告代言作品。