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周焯華遭起訴最高刑期12年 安以軒百億老公恐被關20年

記者楊起鳳／即時報導
安以軒（右）與陳榮煉結婚時很轟動。(取材自微博)
安以軒（右）與陳榮煉結婚時很轟動。(取材自微博)

女星安以軒老公陳榮煉今年1月驚傳因捲入周焯華（洗米華）非法經營賭場案被捕，而周焯華27日傳出成立犯罪集團、非法賭博等罪名被正式起訴，若成立犯罪集團罪名成立，最高會被判有期徒刑12年。而據報導安以軒老公涉嫌3項罪名，一旦成立恐面臨10-20年牢獄之災。

去年11月太陽城集團前主席周焯華（洗米華）因涉及在大陸非法開賭場，被溫州檢察院批准並於澳門被捕，查閱起訴書後發現除了太陽城外，陳榮煉旗下的德晉集團等其他幾家公司也捲入，德晉集團成立於2007年，是當地的博彩中介人之一，去年貴賓廳轉碼數更超過周焯華所擁的太陽城。

根據「澳門日報」引述葡文電台報導，周焯華在去年遭澳門司警拘捕，其中包括11名涉案人士，他被控創立犯罪集團、非法賭博、清洗黑錢等罪名，警方更大規模召開記者會透露「洗米華」已經全數認罪，至於其它嫌犯則被控參與犯罪集團等罪名，控訴內容仍屬司法保密。

據悉整起案件目前有21名被告，不過不包括今年1月遭逮捕的女星安以軒老公、前德晉集團主席兼執行董事陳榮煉，目前他尚未被起訴。而據當地刑事訴訟法規定，有羈押情況須在6個月內起訴，特定嚴重犯罪將可延長至8個月。

陳榮煉傳出被捕後，德晉集團的官網、官方臉書都已經停止運作。港媒分析，由於陳榮煉至少涉嫌3項罪名，一旦成立恐面臨10-20年牢獄之災。

今年520安以軒被發現悄悄清空跟丈夫有關的合照，只剩下曬一對子女的相關照片，引來外界揣測兩人婚姻是否觸礁，但安以軒仍未回應，經紀公司則表示：「藝人私事不作回應」。

澳門 刑事訴訟 臉書

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