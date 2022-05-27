我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

經紀人小美父親舉殯 郭富城扶靈送最後一程

娛樂新聞組／綜合報導
天王郭富城重情重義。（取材自微博）
天王郭富城重情重義。（取材自微博）

香港天王郭富城縱橫演藝圈數十年，與從1993年起跟她合作的經紀人小美（本名梁美薇）於公於私都感情不錯，小美的父親過世，郭富城第一個帶妻子方媛到靈堂弔唁、出殯時還幫扶靈，展現重情重義的一面。

香港01報導，當天郭富城一家分成兩車先後抵達殯儀館，郭富城與太太先行下車讓記者拍攝，當兩名女兒由保母抱住從另一輛車下車時，記者突然轉向她們狂拍，閃光燈閃過不停，場面一度非常混亂。郭富城與方媛護女心切，從記者群中突圍走到兩名愛女面前護航，最終順利進入殯儀館。

郭富城表示，他跟小美的父親「梁伯伯」感情很好，從小看他長大，每逢佳節都會去梁伯伯家吃飯，所以梁伯伯走了， 特地帶全家人以後輩身分送他最後一程。

台北中國時報引述港媒報導，小美是演藝圈中著名的才女，曾替羅文、張國榮 、陳百強、譚詠麟、劉德華、張學友、Beyond等藝人填詞，1993年小美本來計畫離開香港到國外生活，聽聞郭富城陷入合約糾紛，小美毅然決然留下來陪天王挺過危機，更成立工作室，兩人合作2、30年，外界一度傳聞小美暗戀郭富城多年，對此，小美曾在報紙專欄澄清兩人關係。

小美當時形容，和郭富城在工作上是好夥伴，私下「有著極為深厚的手足之情」；而郭富城不僅將安排工作的責任放心交給小美打理，也傳聞他逾3億美元身家全交給公司會計及經紀人小美全權處理，當年他承認此事，表示從沒擔心過理財問題，自己只負責做好藝人工作，力求在事業上的突破。

香港

上一則

湯姆漢克疫後復工「貓王艾維斯」台女星吳可熙獲名導欽點

下一則

前經紀人控欠錢 陳志朋：循法律解決 還沒收到律師函

延伸閱讀

中國無所不在的核酸檢測 在深圳連死者也要驗PCR？

中國無所不在的核酸檢測 在深圳連死者也要驗PCR？
觀影說劇／郭富城扮IT高手 「斷網」打造百萬網路世界

觀影說劇／郭富城扮IT高手 「斷網」打造百萬網路世界
郭富城拍的？天王嫂曬泳裝照露半個臀部 網友批：不檢點

郭富城拍的？天王嫂曬泳裝照露半個臀部 網友批：不檢點
郭富城、方媛挺過婚後流言蜚語 甜曬5年前未曝光婚紗照

郭富城、方媛挺過婚後流言蜚語 甜曬5年前未曝光婚紗照

熱門新聞

吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

2022-05-22 09:58
Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
李立群表示上海解封後，想要回台灣退休。(摘自微博)

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

2022-05-19 10:34
南韓女星孫藝真。（取材自Instagram）

孫藝真婚後首發照片 寫下「好日子」網猜白衣男是玄彬

2022-05-19 03:30
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

2022-05-22 15:50
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖