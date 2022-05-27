經紀人小美父親舉殯 郭富城扶靈送最後一程

天王郭富城重情重義。（取材自微博）

香港 天王郭富城縱橫演藝圈數十年，與從1993年起跟她合作的經紀人小美（本名梁美薇）於公於私都感情不錯，小美的父親過世，郭富城第一個帶妻子方媛到靈堂弔唁、出殯時還幫扶靈，展現重情重義的一面。

香港01報導，當天郭富城一家分成兩車先後抵達殯儀館，郭富城與太太先行下車讓記者拍攝，當兩名女兒由保母抱住從另一輛車下車時，記者突然轉向她們狂拍，閃光燈閃過不停，場面一度非常混亂。郭富城與方媛護女心切，從記者群中突圍走到兩名愛女面前護航，最終順利進入殯儀館。

郭富城表示，他跟小美的父親「梁伯伯」感情很好，從小看他長大，每逢佳節都會去梁伯伯家吃飯，所以梁伯伯走了， 特地帶全家人以後輩身分送他最後一程。

台北中國時報引述港媒報導，小美是演藝圈中著名的才女，曾替羅文、張國榮 、陳百強、譚詠麟、劉德華、張學友、Beyond等藝人填詞，1993年小美本來計畫離開香港到國外生活，聽聞郭富城陷入合約糾紛，小美毅然決然留下來陪天王挺過危機，更成立工作室，兩人合作2、30年，外界一度傳聞小美暗戀郭富城多年，對此，小美曾在報紙專欄澄清兩人關係。

小美當時形容，和郭富城在工作上是好夥伴，私下「有著極為深厚的手足之情」；而郭富城不僅將安排工作的責任放心交給小美打理，也傳聞他逾3億美元身家全交給公司會計及經紀人小美全權處理，當年他承認此事，表示從沒擔心過理財問題，自己只負責做好藝人工作，力求在事業上的突破。