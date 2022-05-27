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張庭、林瑞陽告官討資產 網狂轟裝無辜

娛樂新聞 / 綜合報導
張庭告中國官方討20億人民幣資產，遭中國網友砲轟。（視頻截圖）
張庭告中國官方討20億人民幣資產，遭中國網友砲轟。（視頻截圖）

台灣藝人林瑞陽、張庭在大陸開設公司，去年底被爆涉嫌違法傳銷，財產及名下房產分別被凍結、扣押，兩人5月中旬已正式委託大陸知名律師何兵，以「上海達爾威公司」名義，控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案，並提起復議，透過訴訟捍衛遭凍結的20億人民幣（約2.97億美元）資產與聲譽。張庭26日再度拋出震撼彈，發出聲明表示遭到有心人士離間台商對大陸的情感。聲明一出，則引來許多大陸網友砲轟。

張庭夫妻所經營的公司，去年遭凍結資產導致經營困難，近來則試圖討回自己資產與聲譽，控告相關單位重複立案的趨利執法亂象，並向該法院提起復議。消息一出，張庭所屬達爾威公司則發聲明指控遭有心人士政治化及污名化，隨後大陸微博熱搜更出現「台媒曝張庭夫婦反告大陸官方」關鍵字。豈料，張庭原先被限制發文的微博帳號，突然轉發公司聲明並表示「達爾威公司遇到法律糾紛，尋求法律保護，充分證明達爾威公司尊重並相信祖國的法治環境。」但該篇文章留言區卻關閉，網友們僅能轉發該篇文章討論。

張庭的發文一出，引來大陸網友瘋狂砲轟：「你是商麼？你這是詐騙，吸內地老百姓的血，你好意思談感情」、「一個搞傳銷的微商裝什麼無辜」、「我犯法了，但是法律要保護我，不保護我就是歧視」、「你傻逼吧，不是你自己在離間嗎，管網友屁事」、「別模糊重點，查的是傳銷，跟你台不台的有啥關係？」、「請打開麥克風交流，評論區關了大家怎麼關心你」。

張庭和林瑞陽的公司達威爾發出聲明。（圖：達威爾提供）
張庭和林瑞陽的公司達威爾發出聲明。（圖：達威爾提供）

微博 歧視 詐騙

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