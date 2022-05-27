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出事前兆？Angelababy名下4工作室1天內註銷

娛樂新聞組／綜合報導
網傳Angelababy名下四間工作室一天內註銷。（取材自微博）
網傳Angelababy名下四間工作室一天內註銷。（取材自微博）

網傳出中國女星Angelababy（楊穎）一天內名下四間工作室都被註銷，遭猜測是「要出事」的徵兆？

Angelababy 今年1月宣布與黃曉明離婚，還退出兩人合股的公司。據噓！星聞報導，根據「天眼查」網站資料顯示，由董文英註冊的楊穎紀元影視文化傳播新沂工作室、楊穎世紀影視文化傳播新沂工作室、楊穎時代影視文化傳播新沂工作室、楊穎影視文化傳播新沂工作室於5月19日當天內全都註銷，原因則是「人員解散」，但因過往藝人工作室註銷後都爆出稅務問題或醜聞，宛如藝人出事前的一個徵兆，引起外界猜測。

據台北中國時報報導，Angelababy的工作室多由董文英註冊，他曾和馮紹峰、陳赫、李晨等大咖明星有合作關係，如今Angelababy註銷4間工作室，外傳是因為兩人決議解散。但網友猜測Angelababy想藉此「招商引資，合理避稅」，也有人認為她的公司「管理不善，缺少資金」，並紛紛留言表示「baby一定要撐住啊」、「希望一切沒事」、「女神可千萬別出事」。

Angelababy日前才被媒體拍到帶著5歲兒子小海綿從飯店一同走出，之後一同前往附近的海洋公園玩樂，但不時低頭滑手機，似乎有很多事情要處理，小海綿則幾乎都是保母在照顧，直到餵魚表演母子倆才有了互動。

Angelababy 黃曉明 手機

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