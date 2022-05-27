3年婚爆內幕 不婚楊丞琳：李榮浩求了就嫁了

楊丞琳在節目「燦爛的前行」分享戀愛觀。（取材自微博）

楊丞琳在節目「燦爛的前行」觀察、陪伴素人走上戀愛之路，最新一集聊到婚姻問題，直白表示38歲沒結婚也沒什麼，笑稱：「我現在就38歲，給你們一個信心。」下一秒被其他來賓吐槽「那妳還不是結了」，她緊接著透露李榮浩的求婚動機。

她坦言自己是不婚主義者，完全沒有料到李榮浩會開口求婚，既然求了婚，她也不抗拒結婚，「對方求了我就結」。眾人好奇求婚契機？她說因為他在北京 有了自己的房子，「原本以為兩人這段感情會走得很長久，但不會走向婚姻，從沒想過會變成人妻。」

來賓當中未婚的喬欣對婚姻相當好奇，很想知道為什麼會想跟對方結婚，楊丞琳說聽過別人講過一個答案，當下覺得非常敷衍，後來才發現是真的，「答案就是你遇到了，你就知道了。」

楊丞琳在2020年7月11日、李榮浩35歲生日當天分享求婚影片，可以見到楊丞琳毫無心理準備，素顏穿睡衣、頭上夾著髮夾，掩面大哭驚恐直呼「我好醜，還穿著睡衣」，李榮浩在場面混亂時單膝下跪，楊丞琳緊張到頻頻尖叫，連拿花的手都頻頻顫抖，李榮浩先安慰「不抖不抖」，然後靦腆拿出戒指問說「嫁給我好不好」，楊丞琳邊哭邊點頭，經朋友提醒才說出「好」，李榮浩幫她戴戒指時，也說：「比較大，因為只有這個尺寸，回去再改。」

另據香港 01報導，楊丞琳同李榮浩異地戀7年多時間，這一場異地戀令她覺得非常美好，她曾在節目中表示：「我從來沒有想過我可以異地戀，但是我發現異地戀非常好，時間應該不是用在吵架上，有些人你離得再遠，你都還是會覺得非常的踏實。」她的異地戀愛情觀讓不少網友相當羨慕，隨即在微博 引起「楊丞琳凡爾賽式分享感情觀」的熱話。