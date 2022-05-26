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上海憋瘋了 李立群傳出砸爛家裡3000萬家具和骨董

娛樂新聞組／綜合報導
李立群自創「喘氣操」笑翻網友。（取材自微博）
李立群自創「喘氣操」笑翻網友。（取材自微博）

資深藝人李立群長住上海，因為上海封城他也透過社群和外界互動，近日他曬出上海豪宅的內部，自爆外界可能以為他很有錢，他則說：「別這樣想，一點都不稀罕，我一點都不算什麼有錢人。」更自爆最近因為壓力過大，將家中所有家具和骨董全砸個稀巴爛，估計損失人民幣3000多萬（約449萬美元）。

李立群近日拍影片分享他在陸家嘴豪宅，屋內雖然不豪華，但陽台外面就是上海地標環球金融中心、上海中心、金茂大廈，俗稱三大件，地理位置極佳。李立群自嘲，很多人看到這裡可能會驚呼他怎麼這麼有錢，住在這麼好的地方，他則說：「別這樣想，一點都不稀罕，我一點都不算什麼有錢人，年紀大的人出來工作時間長了，你攢的錢不就是買房子嗎？」

他透露房子是20年前買的，會想住在大房子是因為從小就住大房子，台北房子也大，而且小時候還住不起磚瓦房，是用油紙沾的，住到國一才換住磚瓦房，雖然20年了房價翻了幾十倍但是上海房價目前也在跌。網友則稱：「李立群說自己不是有錢人，這要看跟什麼人比，跟普通上班族比，他肯定算有錢人；但跟其他圈內明星比的話，他還真不算有錢人」。

有自媒體指出，李立群遇到上海疫情封城兩個多月，在家中實在悶壞，喜歡熱鬧的他對粉絲說，別看自己年紀這麼大，還是很有年輕人的衝動，天天被關在家裡，總想找到一個發泄口讓自己緩口氣，「可家中也實在沒什麼發泄的，偶然之間看上了家中擺放的家具，這個倒是不錯的出氣方式」。

李立群說女兒呆在家裡也渾身難受，於是被憋壞的父女倆就一塊來砸家具來泄憤，其中還包括李立群多年收藏的珍貴骨董。

據報導，不過一向節儉的李立群砸完後，仍覺得有些心疼，更透露自己粗略估計損失「這一砸大概3000萬人民幣沒了」。

直播間的網友們看了李立群的狀態，多半被嚇壞，擔心他是不是產生幻覺，還是瘋了呢？

李立群曝光自己豪宅內部。（取材自秒拍）
李立群曝光自己豪宅內部。（取材自秒拍）

封城 房價 社群

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