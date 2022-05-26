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陳喬恩急瘦身為拍婚紗？ PO美照曝「真相」喊：期待

娛樂新聞組／綜合報導
陳喬恩PO出梳妝照並透露為拍照積極保養。（取材自Instagram）
陳喬恩PO出梳妝照並透露為拍照積極保養。（取材自Instagram）

台灣女星陳喬恩日前在Instagram上PO出梳妝照，並透露自己正力行瘦身，剛新婚的她被外界猜測是否要拍婚紗照，她則再度PO限時動態表示：「我是被雜誌邀請拍照，並不是要拍婚紗照，還是謝謝各方人士的關心厚，那就一起期待出刊吧。」並分享拍攝時的美照，明顯瘦了一大圈。

陳喬恩3月底閃電嫁給小9歲的馬來西亞富二代男友曾偉昌（Alan），升格當人妻的陳喬恩正在享受新婚生活，陳喬恩曾被拍到「幸福肥」，更被疑懷孕，後來狠下心減肥。不過在陳喬恩近日曬出的近照中，她明顯暴瘦，不只瘦出V臉、鎖骨也很明顯。

陳喬恩透露為雜誌拍照。（取材自Instagram）
陳喬恩透露為雜誌拍照。（取材自Instagram）

陳喬恩表示：「拍照前戒碳水一個禮拜，晚上7點後不進食（胡說明明有偷吃甜點），800年沒開機過的美容儀和一個月敷不到幾次的面膜，每天都乖乖按時使用，然後~拍完照餐廳已經訂好了都~澱粉和糖我想你們了，美容儀是啥？就是如此臨時抱佛腳的保養。」短時間內積極保養，被誤認是要當「最美新娘」拍婚紗照。

美照吸引許瑋甯讚：「哎呦～好美呦」，楊千霈也說：「好自律，不像我」，不過網友都對陳喬恩所說的「拍照」相當好奇，紛紛留言「姐姐，我想看你們的結婚照」、「期待美美的照片」。

陳喬恩與老公Alan在陸綜「女兒們的戀愛2」相識相戀。（取材自Instagram...
陳喬恩與老公Alan在陸綜「女兒們的戀愛2」相識相戀。（取材自Instagram）

許瑋甯

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