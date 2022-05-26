我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

觀影說劇／郭富城扮IT高手 「斷網」打造百萬網路世界

記者黃保慧／綜合報導
左起黃德斌、譚耀文、郭富城、林家棟、任達華在「斷網」齊聚飆戲。（圖：華映提供）
左起黃德斌、譚耀文、郭富城、林家棟、任達華在「斷網」齊聚飆戲。（圖：華映提供）

郭富城、任達華、林家棟三大影帝聯同賴雅妍、譚耀文等共同主演的電影「斷網」，由香港知名導演鄭保瑞監製、新生代導演黃慶勳執導。拍攝期間遇到疫情問題，在馬路街邊取景不易，幾經協調，才終告完成殺青。

繼「拆彈專家2」後，又見香港高預算的動作強片「斷網」，當初在香港疫情嚴峻之下，劇組人員和相關單位幾經協調努力，才得以完成拍攝。近日公布電影超前導海報及預告，電影中郭富城飾演網路保安公司的IT高手，預告片內，郭富城神色凝重按著鍵盤，並透過電腦螢幕穿梭現實與網絡世界，短短數秒的畫面透視出一個警示「全球每日平均有3萬個網站受駭客入侵。根據最新統計數據，每11秒發生1次網路攻擊。每年被網絡盜竊的金額高達6萬億美元。」種種數據顯示網絡世界深不可測，危機四伏。

郭富城飾演天才網路保安主任。（圖：華映提供）
郭富城飾演天才網路保安主任。（圖：華映提供）
林家棟(左)在「斷網」中，飾演郭富城(右)的上司。（圖：華映提供）
林家棟(左)在「斷網」中，飾演郭富城(右)的上司。（圖：華映提供）

除了三大影帝飆戲外，電影公司更花費近2000萬港幣（約254.7萬美元）重金打造出電影中的網絡森林，將虛擬和實景精緻交疊，充滿高科技感。實地取景的場景，也充滿科幻迷離感，郭富城說：「電影中的網路世界我們稱為網路森林，之前因為疫情，不方便在街上取景，於是團隊在香港找到非常漂亮的樹林來進行拍攝。因為現場高樹林立，形態各異，再加上美術陳設，透過鏡頭，有一些場景，不用加特效CG已經好美，拍出來也有一定效果及質感。」

他對於電影的特效也很有信心，「這次電影的特效團隊為求創造新視野，以高效科技，強化營造不同層面的網路世界，務求讓觀眾有嶄新的觀影感受，看到不同場景各種虛幻又真實的交錯結合，非常符合『斷網』題材。」而郭富城提及的森林美景，正是香港知的打卡景點南生圍。

監製鄭保瑞透露「斷網」故事的出現，源於現在的犯罪已經集中在網上進行，大量不能見光的交易，導演黃慶勳表示看過「斷網」劇本後再深思反問自己：「這會不會正是『元宇宙』犯罪電影呢？」他跟電影團隊構想很多不同方式後，他說：「最後決定將演員帶進虛擬網絡世界之中，當網絡停頓時就是犯罪行為開始之時。」「斷網」預計2022年上映。

任達華主演的電影「斷網」。（圖：華映提供）
任達華主演的電影「斷網」。（圖：華映提供）

電影 香港 導演

上一則

拍戲間隔都在看書 蘆田愛菜考上名校醫科 家教有成

下一則

陳喬恩急瘦身為拍婚紗？ PO美照曝「真相」喊：期待

延伸閱讀

朴贊郁攜手湯唯闖坎城「分手的決心」難得沒有驚人性愛

朴贊郁攜手湯唯闖坎城「分手的決心」難得沒有驚人性愛
國安法引寒蟬效應 今年六四 香港全線噤聲不紀念

國安法引寒蟬效應 今年六四 香港全線噤聲不紀念
港特首林鄭月娥盼習近平七一訪港 發表重要講話

港特首林鄭月娥盼習近平七一訪港 發表重要講話
灣區移民故事 華裔製片「佛利蒙」開拍

灣區移民故事 華裔製片「佛利蒙」開拍

熱門新聞

吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

2022-05-22 09:58
Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
李立群表示上海解封後，想要回台灣退休。(摘自微博)

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

2022-05-19 10:34
南韓女星孫藝真。（取材自Instagram）

孫藝真婚後首發照片 寫下「好日子」網猜白衣男是玄彬

2022-05-19 03:30
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

2022-05-22 15:50
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕