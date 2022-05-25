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吳亦凡推特突更新 網瘋猜「出獄了？」

娛樂新聞組╱綜合報導
32--吳亦凡。(取材自微博)
32--吳亦凡。(取材自微博)

中國男星吳亦凡去年7月因誘姦未成年少女，遭北京朝陽警局拘留，同年8月因涉嫌強姦罪被逮捕，從此消失演藝界，至今判決未明，最近有眼尖網友意外發現，吳亦凡的推特竟然更新，還換上「藍天白雲」的風景照，讓不少網友猜測「難道已經出獄了？」引發激烈議論。

消失近9個月的吳亦凡，近日官方Twitter卻突然更新，不過，這個推特帳號更新不到一天就被刪除，所有動態也消失，不少網友議論紛紛；另有網友發現吳亦凡的YouTube頻道也一直在更新，但並非本人所為，所以有網友認為推特更新應非本人所為，所以對他目前動向仍然未明。

吳亦凡一度是當紅明星，在微博擁有逾5000萬名粉絲，卻在去年被網紅都美竹爆料連番醜聞，指控他誘騙未成年少女，酒店選妃，他也因而被北京警方拘留，帳號也被全數刪除，也傳出他曾外出看診，不過真實狀況依舊沒有人知道。

網友瘋狂猜想，「吳亦凡出來了嗎？」、「有人說他去年11月就出來了…真的假的…」、「也許是別人幫忙操作的」、「我錯過了什麼嗎？」，但目前吳亦凡官方Twitter也已遭下架，至於是否已出獄，不得而知。

33--吳亦凡的推特一度改背景圖，讓人懷疑是不是已經出獄，但該帳號一天之內就刪除...
33--吳亦凡的推特一度改背景圖，讓人懷疑是不是已經出獄，但該帳號一天之內就刪除。(取材自推特)

吳亦凡 推特 北京

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