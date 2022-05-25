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劉德華代言大逆轉 「小滿」車廣告可望復播

記者陳言喬╱綜合報導
劉德華代言的奧迪汽車廣告「人生小滿」有機會重新上架。（視頻截圖）
劉德華代言的奧迪汽車廣告「人生小滿」有機會重新上架。（視頻截圖）

劉德華代言奧迪汽車廣告「人生小滿」被指抄襲出現戲劇性轉折，原創「北大滿哥」表示，商業訴求不是他的目的，他將免費授權使用。「人生小滿」有機會重新上架。

由劉德華代言的「人生小滿」奧迪新汽車廣告在5月21日的24節氣的「小滿」播出，引發廣大網友迴響，紛紛喊讚並轉發，不料不到24小時廣告內容被指涉及抄襲翻車下架。奧迪汽車、上思廣告公司（M&C SAATCHI）道歉，劉德華也發表遺憾聲明。

連日來，經過原創「北大滿哥」、奧迪汽車、廣告公司三方協調後，達成初步協定。

北京日報客戶端報導，擁有400多萬粉絲的抖音博主「北大滿哥」，回應奧迪廣告文案抄襲一事稱，「三方已經達成協定，把去年小滿作品文案進行免費授權」，並表示沒有收錢，商業訴求從不是他的目的。他表示，希望這次事件讓人們對內容、原創更加關注，這是對所有內容原創者的激勵。

「北大滿哥」指出，小滿作品中出現的詩詞，第一句確實是他引用曾國藩先生的原句，「當然好像他也是引用古人的」，但是後面的三句，確實是其一點一點寫的。最後，他希望這件事畫上一個句號，回歸自己的生活。

目前尚無奧迪汽車與上思廣告公司（M&C SAATCHI）的回應。

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