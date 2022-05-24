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觀眾敲碗「瑯琊榜3」 開拍在即卡司保密

娛樂新聞組╱綜合報導
「瑯琊榜」傳出要拍第三集，演員陣容尚未公布，預計2024年播出。（取材自微博）
「瑯琊榜」傳出要拍第三集，演員陣容尚未公布，預計2024年播出。（取材自微博）

「瑯琊榜」要拍第三部了。愛奇藝日前發布2022年至2023年片單，涵蓋劇集、綜藝、電影和娛樂多產業等共計213部內容，其中在大劇片單中，開拍在即的「瑯琊榜3」以及「大江大河3」頗引人注意。

新快報報導，胡歌、劉濤、王凱、黃維德、陳龍、吳磊、高鑫等人主演的古裝權謀劇「瑯琊榜」，2015年播出時回響甚大，一舉拿下第30屆中國電視劇「飛天獎」優秀電視劇獎，也讓一眾主演炙手可熱。

而於2017年播出的「瑯琊榜2」，幕後創作團隊沒變，主演陣容則大換血，由黃曉明、劉昊然、佟麗婭、張慧雯等人主演，就外界口碑來說，「瑯琊榜2」顯然比不上「瑯琊榜1」。

對於「瑯琊榜3」，很多觀眾一直翹首以待。其實早在2020年底，出品方正午陽光即公布「瑯琊榜3」劇本已完成，等了2年終於要開拍，預計2024年播出。不過演員陣容目前暫時還未公布。據悉，「瑯琊榜3」延續該系列家國情懷立意之外，將進一步構建這個龐大而別緻的世界體系，人物命運更曲折，製作也將超越以往。

至於「大江大河」系列，前兩部口碑都相當不錯，尤其是第一部斬獲國內各大電視劇獎項。據悉，從第一部中對個體經濟的探索到第二部走向現代化工業的道路，第三部將延續前兩季的故事線，繼續吹響改革新關口的號角，展現大時代下小人物的命運和開拓創新的精神。主演方面，王凱、楊爍、董子健、楊采鈺等原班陣容繼續搭檔。

黃曉明 劉濤 電影

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