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女星頻改年齡裝嫩 于正暗指張天愛

娛樂新聞組╱綜合報導
女星張天愛的年齡至今依然是一個謎。（取材自微博）
女星張天愛的年齡至今依然是一個謎。（取材自微博）

在娛樂圈有許多不解之謎，其中之一就是年齡的問題，特別對於女明星來說更是祕密。製作人于正收看綜藝節目「乘風破浪3」後提及女明星改年齡背後的原因，雖然他沒有指名道姓，但網友全解讀于正暗指的是女星張天愛。

香港01報導，直到現在張天愛的年齡依然是一個謎，她出道以來年齡有三個版本，一開始網路資料顯示1988年出生，因為2011年她與前男友李子峰拍雜誌，上面清晰寫明她的年齡23歲；當年她演網路劇「太子妃升職記」走紅時，官方資料也顯示1988年出生，但之後神不知鬼不覺改成1990年出生，之後再被網友發現又改成1992年出生，因此張天愛的年齡一直備愛爭議。

于正說：「女演員改年齡怎麼了，這個世上永遠是年輕的女演員比年長的女演員機會多，所以女演員改年齡只不過希望多被大家看見，多給自己一點機會。所以大家要多包容一點。」

雖然于正沒有指名道姓，但網友認為他說的就是張天愛，表面說女演員改年齡不是問題，但實際上好像替張天愛承認了改年齡的事實，這一舉動讓網友笑他愈描愈黑，紛紛留言「本來還沒啥，這樣說坐實了」﹑「天愛姐姐終於30歲了」等，再次掀起年齡熱話，同時有網友怒言于正根本在挑釁生事。

香港

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