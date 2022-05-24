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「不喝酒就沒人生」 何潤東曝擺爛式健身法

娛樂新聞組╱綜合報導
何潤東穿背心到海邊散步露出手臂肌，意外造成熱烈討論。（取材自微博）
何潤東穿背心到海邊散步露出手臂肌，意外造成熱烈討論。（取材自微博）

藝人何潤東雖然已經47歲，仍保有一身健壯的肌肉，日前跟老婆一起到海邊散步，穿著背心露出壯碩臂膀，讓許多網友看了驚嘆連連。

綜合媒體報導，疫情期間不方便出門，於是何潤東拍了簡短影片跟大家分享在家運動的方式，得知先前照片受到稱讚，連連對網友表示感謝，也謙虛表示自己還差得遠，不像劉畊宏那麼健壯，「我其實沒有那麼自律。」

何潤東坦承，自己的生活比較放鬆，「有時候也會在家裡耍廢一整天，我就比較像是所謂的擺爛健身法了，取得一個我自己可以的平衡。」他笑說，很多人說喝酒對健身不好，「對，喝酒的確是不好，但是不喝酒就沒有人生啊！」所以他有時候還是會跟朋友出去喝幾杯。

不過，何潤東只要放縱自己喝酒後，隔天就會多動一動。他分享平時在家會做的運動，例如找一扇堅固的門做TRX，藉此加強一下手臂二頭肌，或是拿彈力繩鍛鍊肱二頭肌，像這樣運動一下，下午又可以犒賞自己一杯香濃的冰拿鐵。

不少網友看完影片笑說「既要擁有好身材，又不放棄太多愛好，這個擺爛健身法我愛了」、「鍛鍊同時不忘享受生活，nice」、「好喜歡哥的健身觀」，但也有人認為練成這樣也很不容易，大嘆何潤東其實已經比別人還自律，「一點都不擺爛好嗎」、「身材簡直太完美了」。

何潤東擺爛式健身法，防疫待在家也沒停止運動。（視頻截圖）
何潤東擺爛式健身法，防疫待在家也沒停止運動。（視頻截圖）

健身 疫情 肌肉

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