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湯唯深V亮相坎城 精彩演繹蛇蠍女 全場起立鼓掌8分鐘

記者黃保慧／綜合報導
左起朴海日、導演朴贊郁、湯唯出席「分手的決心」首映會。（取材自臉書）
左起朴海日、導演朴贊郁、湯唯出席「分手的決心」首映會。（取材自臉書）

湯唯主演的韓片「分手的決心」入圍第75屆坎城影展「正式競賽單元」，23日在法國第75屆坎城影展舉行入圍影片首映，她身穿一襲香檳色長裙、胸前大開深V，與導演朴贊郁及男主角朴海日踏上紅毯，瞬間成為焦點。

此片首映後獲得觀眾全場起立鼓掌8分鐘，大獲好評。朴贊郁導演十分謙虛地表示：「謝謝大家，非常感謝大家如此支持那麼冗長的舊式電影」。他也在過程中向大家介紹朴海日演員、湯唯演員，以及一起執筆劇本的鄭瑞景編劇。

美國知名媒體「Variety」盛讚：「一個巧妙的、令人目眩神迷的愛情故事，被包覆在一個惡作劇的謀殺之謎中。」權威影評網「IndieWire」表示：「能將如此平易的偵探故事表現成這樣，這是今年最狂野、最浪漫的電影，只有朴贊郁導演做得到。」

「分手的決心」講述一名警探愛上了一名涉嫌謀殺丈夫的女子。而湯唯這次扮演蛇蠍美人，她在受訪時說非常喜歡也很理解在電影裡所飾演的角色，跟朴贊郁導演之前作品中的女主角有很大不同，我自己非常喜歡，但也有聽到很多女性觀眾看完後為我的角色感到傷心。」並表示很期待電影上映後，大家能走進戲院看電影。男主角朴海日則表示自己早就是朴贊郁導演的影迷，除了能演到自己寫歡的角色，還能來到坎城影展，感到非常激動和光榮。

他們稍早也接受南韓媒體訪問，湯唯以流利韓文向觀眾打招呼後，用中文介紹電影，「大家多多到戲院看我們的電影，看朴海日演不一樣的刑警，也要來看我演不一樣的徐蕾（角色名）。」接著補充：「這是一部愛情電影。」

電影 坎城影展 導演

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