拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

在低調隱忍近一年後，張庭和林瑞陽夫婦終於有行動，委請中國頗具聲名的律師何兵，在5月中旬以上海達爾威公司名義，一狀控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案的趨利執法亂象，並向該法院提起復議，決心要回自己遭莫名凍結的20多億人民幣資產與聲譽。

據指出，台商赴對岸經商，部分企業在經營有成後，卻被莫名的以各種違法名義遭到「割韭菜」，這些台商在求助無果後，只能自認倒霉、黯然關掉公司轉往他國。而這次張庭夫婦被河北以違法傳銷重複立案，甚至還凍結大筆財產，引來不少台商私下議論，這可能又是一樁「豬養肥了該宰」的經典案例，凸顯對岸經營環境越來險惡，對台商十分不友善，根本是利用完了就想趕走。更有台灣民眾跑去張庭的社群媒體 留言，嘲諷表示，中國的營商環境如此險惡，都有不少台商被痛宰的前車之鑑，還要自投羅網，這就是投奔祖國懷抱的下場。

據瞭解，裕華區市監局對達爾威公司涉傳立案後，處於調查階段就對媒體放出消息，且誇大事件，誤導大眾認定「張庭違法傳銷，有罪是事實，該重罰。」的舉動，嚴重違反偵查不公開的規定，更貼近「割韭菜」之說。

何兵指出，裕華區市監局對達爾威公司涉傳的立案時間是2021年6月，但早在2021年5月，湖北保康縣市監局就已立案。「行政處罰法」的規定是，兩個以上行政機關都有管轄權的，由最先立案的行政機關管轄。何兵強調：「湖北既是最先管轄，也是全案管轄。保康縣市監局2021年9月的處罰決定顯示，該局調查範圍覆蓋了公司2013年成立以來的全時段、全地域、全金額，裕華區已沒有新內容可查了。」

達爾威公司也強調說，公司對保康縣的處罰虛心接受，第一時間遞交整改報告並完成整改。公司不是怕被調查，但如果保康縣查完裕華區查，那麼，是不是其他幾百個縣市區都可以排隊查，輪流罰一筆錢？「我們真的承受不起，我們怕了。這就不再是治病救人了，而是薅民企羊毛。」

據悉，依對岸「行政處罰法」第29條明確規定，對當事人的同一個違法行為，不得給予兩次以上罰款的行政處罰。法院違法查封凍結財產也受到質疑。何兵指出，裕華區至今未作出處罰，去年卻查封了子公司辦公樓，凍結了公司、子公司、股東及部分代理商帳戶，連公司公積金帳戶都沒被放過。但裕華區立案物件是達爾威，子公司、股東等從未收到關於立案調查的通知。何兵強調說：「如此重大影響案件，裁定竟然一地雞毛！」

接近張庭、林瑞陽的人士透露，因兩人不僅是台商，更是公眾人物，所以此前一直相信並等待有關部門會公正處理，面對外界各種聲浪，都保持沈默低調。但眼看結案恐遙遙無期，而公司所在地上海正處於疫情 嚴控之下，不少商業活動被迫停擺，加上違法查封凍結大筆資產導致公司經營困難，經過與專業人士及友人一番商討後，才鼓起勇氣決心維權，對趨利執法說不，討回自己的資產與聲譽。