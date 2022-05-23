「暗夜行者」扮司機、特工 李易峰一人飾二角

李易峰在劇中一人分飾二角。 （取材自微博）

由方婷婷執導，李易峰、宋軼、馮德倫主演的緝毒劇「暗夜行者」近日開播。李易峰在劇中一人分飾二角，一面是落魄的出租車司機，一面是隱忍的暗夜特工，並輪番與馮德倫飾演的冷面警察 、宋軼飾演的多年摯愛展開激烈交鋒。

新民網報導，「暗夜行者」主要講述一個為了信仰在深淵裡向陽而生的緝毒警的故事。匯集了警匪片中跨國緝毒、臥底、陣營對決等元素。李易峰飾演背負秘密的駱翔，為獲取情報潛入東南亞 最大的毒梟組織，周旋於各方陣營明暗勢力之間。為追查真相，駱翔與宋軼飾演的蘇青竹、馮德倫飾演的廖永嘉各自在暗夜裡潛行，所背負的秘密也逐漸揭開…在光明與黑暗的角逐博弈裡，多陣營、各人物身分成疑，吊足觀眾胃口。

預告片中，李易峰一下手持重型機槍鎖定目標，一下奮不顧身追車，緝毒警察凌厲又帥氣；忽而鏡頭一轉，他便化身落魄「廢柴」，黑眼圈、胡茬、格子襯衫、黑框眼鏡；再下一秒，李易峰又梳起背頭，一身花襯衫與女友電報調情；轉而又一秒，臉上掛彩坐在警察局委屈哭訴「你們就玩死我吧。」每一個鏡頭，都寫滿了一個雙面人遊走於黑白之間的無奈和不易。

據報導，臥底角色並不是李易峰的首次嘗試。在「麻雀」中，他曾飾演過「剃頭匠」陳深，實際身分則是中共派遣在汪偽政府特別行動處的一個臥底；在「隱秘而偉大」，他飾演的顧耀東更被徹底打入基層，這個滿腔熱血的戶籍警察甚至因努力上進而被同事戲弄。但沉澱多年，再演臥底，拍攝、製作要求升級之外，「暗夜行者」中角色的處境和內心處理都更為複雜。

據了解，「暗夜行者」最大看點，除了男主角李易峰將在劇中挑戰分飾二角，製作方也打出要以強節奏的敘事衝擊觀眾的視覺感官。劇中逼真的製毒販毒、激烈打鬥、倒計時炸彈等實景拍攝的凶險場景，都以電影 級的標準創作，為觀眾打造電影級的刑偵緝毒爽劇，顛覆以往追劇體驗。