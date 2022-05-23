「乘風破浪」開戰…熱舞「愛你」暴紅 王心凌衝熱搜

王心凌以學院風造型帶來改編成勁舞版的「愛你」。 （取材自微博）

集結眾女星的綜藝節目「乘風破浪」上周開戰，台灣歌手王心凌以學院風造型帶來改編成勁舞版的「愛你」，散發宛如出道的少女感，讓成千上萬名網友為之驚艷。不僅當天直衝熱搜冠軍，在抖音 熱榜，B站、快手直播等不同平台都成為熱榜冠軍。

除了不到二分鐘的「愛你」再掀熱潮之外，王心凌的一句「甜心奶奶」也跟著上了熱搜。面對網友好奇為何王心凌圈了那麼多粉，有粉絲打趣回應說：「我們是老了，不是死了」。

「乘風破浪的姐姐」第三季更名「乘風破浪」，找回寧靜、那英前二季總冠軍回歸，首集播畢，據微博 「微熱點研究院」統計資料，王心凌在網路傳播熱度輾壓對手，穩居后座；「少女時代」前團員Jessica（鄭秀妍）選唱徐佳瑩的「失落沙洲」排名第二，演員出身的張天愛、吳謹言分列第三、四，當中吳謹言選唱「雪落下的聲音」，令人重溫「延禧攻略」帶來的感動以及熱潮。

出道19年的王心凌現年39歲，保養得宜的狀態引發熱議，她的體重多年來維持41公斤，平時除了運動習慣，她也秉持三餐不忌口、只吃八分飽、坐椅子盡量只坐八分滿的「八分哲學」，她說走路挺直腰背、縮腹，也能在日常生活中鍛鍊核心肌群。

王心凌在節目中話雖不多，但眼尖的網友發現姐姐們飽食一頓之後，竟然看到她默默洗碗的畫面，賢慧身影被網友樂封「洗碗天后」，其實王心凌本來就愛做菜，年初更在鄭元暢的YT節目「不專業廚房」中大秀廚藝，做出「鮮蝦義式燉飯」、「義式番茄蔬菜 湯」等好菜。