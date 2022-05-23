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章子怡擔任坎城影展評審 為買奶茶丟包洩行蹤

記者黃保慧／綜合報導
店家妹妹幫章子怡撿到包包。 （取材自微博）
店家妹妹幫章子怡撿到包包。 （取材自微博）

中國藝人章子怡今年為坎城影展的「XR沉浸影像單元」擔任評審，本以為她人在法國看片，想不到卻因為遺失東西洩露行蹤。

章子怡是第13次參加坎城影展盛事，也是4度擔任評審，曾為主競賽單元、一種注目單元及短片單元擔任評審之一，而如此大的年度盛事，她沒有到當地，還因為買奶茶，包包掉在店裡，才讓她近期的行蹤曝了光。

有粉絲近日爆料章子怡在一家中國奶茶店遺失了包包，店主迅速歸還物品。隨後，章子怡帶著禮物登門感謝，還和店主的妹妹簽名合影留念。

店主妹妹上傳自己和章子怡的合照，在微博發文寫道，「這個520是我過得印象最深刻。她很美很好很溫柔，第一次帶著醒醒來，我認出來了，看她一直在整理口罩，我怕打擾到她，沒敢相認，沒想到陰差陽錯寶寶的包落在了店裡，多謝各位同好相助，司機才能及時取回。第二天子怡姐登門道謝，還給我圍裙簽名啦，這是最好的520禮物，感謝怡路有你。」

照片中，章子怡一身粉色上衣搭配白色褲子十分休閒，和店主妹妹都做出比心的手勢，十分有愛。

網友們也在底下紛紛誇讚章子怡和店主妹妹都是人美心善，還調侃章子怡穿衣風格可愛。

章子怡擔任坎城影展評審。 （取材自微博）
章子怡擔任坎城影展評審。 （取材自微博）

坎城影展 口罩 微博

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