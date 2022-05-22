劉德華廣告被爆抄襲 本人發文回應了：深感遺憾

奧迪與劉德華合作的「小滿」廣告，原本獲得網路極佳好評，結果被指抄襲，不到一天就下架。（取材自影音）

天王劉德華與汽車 大廠奧迪中國方合作一個廣告，21日在各大平台露出，想不到，內容介紹節氣「小滿」的廣告說詞被中國一位抖音 直播主「北大滿哥」指出抄襲，中國奧迪隔日也發出道歉聲明，劉德華也隨即發文表示「深感遺憾」。

據中國綜合報導指出，劉德華所拍的汽車廣告，嘴裡說著文案「有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒。但是小滿一定沒有大滿」、「小滿這一天麥穗開始飽滿，但是還沒有完全飽滿」等句子，和北大滿哥2021年5月所發過的介紹節氣小滿影片文案一模一樣，甚至連最後他引用曾國藩一句話所創作的詩詞也完全相同，北大滿哥更剪影片比對，證明自己所言不假。

北大滿哥最後表示，相信不是劉德華主動抄襲他的作品，但由於此廣告曝光，自己被網友霸凌，指稱自己的過往作品抄襲現在的劉德華廣告，所以逼得他出來證明自己的清白，也希望那個抄襲他文案的人，可以儘快出來說明。

消息一出，立刻登上微博 熱搜，22日一早中國奧迪在官方微博也趕緊發出道歉聲明，指出因為監管不力、審核不嚴，給劉德華及北大滿哥造成困擾，獻上誠摯的歉意，同時也把涉及侵權的廣告影片，從各大網路平台下架。

22日一早上發表道歉聲明，「我們注意到昨日（21日）發布的一則短視頻存在文案侵權的相關討論，就該事件中因監管不力、審核不嚴給劉德華先生、北大滿哥及相關方造成的困擾，我們表示誠摯的歉意。」同時也把涉及侵權的廣告影片，從各大網路平台下架。

不少人擔心會波及劉德華，中國法律專家表示，「如果劉德華先生能夠證明其對廣告文案的不知情，則不與奧迪構成共同侵權，無需承擔侵權責任。」

而劉德華本人則在官方後援會華仔天地發文稱，「對原創我是百分百的尊重，今次事件，對於廣告團隊在創作過程中出現的問題，以及對滿哥造成的困擾，我個人深感遺憾。 Audi和廣告公司現正認真處理中」。