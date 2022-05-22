奧迪與劉德華合作廣告「小滿」涉抄襲 24小時翻車下架

奧迪與劉德華合作的「小滿」廣告，原本獲得網路極佳好評，結果被指抄襲，不到一天就下架。（取材自影音）

奧迪汽車 與劉德華合作的宣傳短片「今日小滿，人生小滿就好」21日發布，馬上在網路上刷屏，不料被人檢舉是抄襲，22日上午奧迪相關帳號下架該條視頻。

這起「一日翻車」的事件起因是5月21日是黃曆中24節氣中的「小滿」，奧迪汽車選在這天發布一檔視頻廣告，名人與知名品牌的組合，加上上佳的文案，迅速在網路上轟動，多人轉發。沒想到不到一天時間，視頻就「翻車」了。

影片來源：聯合新聞網

21日晚間，擁有360萬粉絲的抖音 博主「北大滿哥」發佈視頻稱，奧迪的廣告涉嫌抄襲他一年前的視頻文案，並條列了種種證據。

包括兩者文案存在「像素級的相像」；比如「有小暑就一定有大暑，有小寒就一定有大寒，但是小滿一定沒有大滿」這類帶有巧思的句子，在奧迪廣告中幾乎被原封不動地引用。

再者是「北大滿哥」稱自己創作的一首詩—「花未全開月未圓，半山微醉盡餘歡；何須多慮盈虧事，終歸小滿勝萬全」，在奧迪廣告變成了劉德華對螢幕說出「送你一首我喜歡的詩」，然後依字念出。奧迪難以解釋清楚一首博主自創的詩，會出現在奧迪廣告。

澎湃新聞報導，5月22日上午，一汽奧迪通過官方微博 回應：該視頻由創意代理公司（上思廣告公司）M&C Saatchi提報並執行，本著不回避問題的原則，「我們已責成其儘快就所涉文案侵權情況進行處理，給公眾一個滿意的答復。同時，在事實正式澄清之前，奧迪各官方管道將全面下架該視頻」。

5月22日午間，上思廣告公司（M&C Saatchi）回應稱，「我司奧迪服務團隊系奧迪小滿篇品牌視頻開發團隊，在視頻內容開發過程中，因我司奧迪服務團隊版權意識淡薄，在未與版權方溝通的情況下，直接使用了抖音博主北大滿哥關於「小滿」的視頻中文案內容，給劉德華先生、北大滿哥、一汽奧迪品牌帶來了巨大的不便和困擾，我們深表歉意，並誠懇地向原作者道歉，同時承諾盡最大努力彌補對原作者的損失」。

報導稱，此事對品牌方甚至代言人都是極大的形象挫傷。這也是為什麼奧迪需要迅速道歉以止損和挽回形象。原本一件皆大歡喜的商務合作，弄成一地狼藉、全網群嘲。

很多網友認為劉德華是「躺槍」，根據「廣告法」相關規定，代言人的責任主要在於，是否明知系虛假廣告而代言並造成消費者利益損害，至於「廣告內容抄襲」的責任尚無明確規定，但形象受損是免不了的了。