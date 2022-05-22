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背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

記者黃保慧／即時報導
吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博
吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

成龍與港星吳綺莉曾在1999年發生婚外情，後來女方生下了「小龍女」吳卓林，此後吳綺莉獨自一人撫養女兒。長期以來，三人的各種傳聞大家霧裡看花，吳綺莉22日凌晨卻突然在微博上開砲，向成龍喊話，並回應雙方長久以來的問題。

吳綺莉和女兒吳卓林過去因吵架時常登上新聞版面，甚至鬧上警局，也在2017年意外爆出吳綺莉落淚痛批成龍從未付過生活費，然後各種說詞甚囂塵上。22日凌晨吳綺莉突然發文提及孩子無辜，更稱每個人都有個底線，坦言自己有野心、有要求，說道：「但哪一個父母不希望自己的孩子得到尊重？」接著她暗指某人三天兩頭就説孩子拿了多少錢，隔一段時間又説一分錢都不給，反駁，「其實說一兩次大家都能明白，不用說足兩十多年，對孩子的傷害太大了，可以停嗎！」

最後吳綺莉向大家道歉，並說「孩子已經很受傷了。二十多年了我錯，但這也到了底線，請不要再傷害無辜的孩子。」不過由於她的發文邏輯不清楚，不少人質疑這次發文背後的動機；也有網友認為，這其實是吳綺莉為了幫助小龍女向成龍喊話，希望成龍可以資助小龍女。

其實吳綺莉不是第一次在微博發文提到拿錢一事，她2020年曾在微博轉發一篇貼文，標題寫著「名娛記曝成龍曾大罵吳綺莉是娛樂圈敗類，花4000萬人民幣（約597.6萬美元）安頓小龍女」，她當時無奈表示「這世界什麼人都有，什麼2000萬、3000萬、4000萬，只要你們說得開心，（口業之東西受的是自己 ）」，最後更自嘲表示「能令別人開心也是一種福氣」。

吳綺莉在微博發文公開影射成龍。取材自微博
吳綺莉在微博發文公開影射成龍。取材自微博
成龍和港姐出身的女星吳綺莉曾有一段婚外情。取材自微博
成龍和港姐出身的女星吳綺莉曾有一段婚外情。取材自微博
吳綺莉在微博發文公開影射成龍。取材自微博
吳綺莉在微博發文公開影射成龍。取材自微博

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