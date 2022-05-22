蘇有朋被指整形崩壞 發聲明反擊：請善良

蘇有朋曬照證明未整形崩壞。（取材自Instagram）

昔日台灣「小虎隊」的「乖乖虎」蘇有朋 如今48歲，近幾年多在中國大陸發展，最近參加「了不起舞社」節目，結果被指發福、崩壞，他終於忍不住反擊，工作室發表聲明：「導演 蘇有朋近日錄製綜藝『了不起舞社』被截圖影射整形崩壞，工作室誠心希望在這個疫情多難的時刻，大家多些良善好好生活，不要譁眾取寵、浪費公眾資源。」

蘇有朋也同步在官方Instagram上發表聲明：「致媒體：了不起舞社節目錄製初期，確實因為隔離，作息錯亂身體不適，導致水腫狀態不佳。現早已調整至營業狀態，視頻為證。惡劣媒體舊聞請勿不經查證轉發。請善良！不勝感激！」

事實上，蘇有朋2月曾露臉獻唱北京冬奧 主題曲，被指身形發福、腫一圈，他在4月時曬出九宮格哽圖回應，圖上字幕寫著「吃不吃，吃不吃，啊啊啊」、「一斤沒掉，好痛苦啊」、「我就這兒胖，哪兒胖的」、「就算斷了氣我也會瘦回來的」等等，配上他逗趣表情，相當搞笑。而他也假裝生氣說「胖瘦自如，不勞費心」，暗示自己身材自己會看著辦，還請網友口下留情。

蘇有朋早年演出「還珠格格」中「五阿哥」一角深植人心，演而優則導，執導「左耳」還入圍第52屆金馬獎最佳新導演獎，近期在「了不起舞社」中則擔任「社長（主持人）」，與後輩分享許多在演藝圈的心路歷程。