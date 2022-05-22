楊冪自曝桃花旺 曬收花照疑有愛慕者

楊冪在520當天秀出鮮花照。（取材自微博）

35歲楊冪 雖然與港星劉愷威離婚近四年，但感情世界多采多姿，日前作客實境秀大談個人戀愛觀，提到不介意另一半是看上她的錢，在合照不小心擋住壁畫桃花，還直接表示「沒，我桃花太旺盛了，擋不住的」，似乎坦言自己感情生活豐富，而她520當天更直接曬出鮮花，被不少網友猜測應該是被愛慕者送花。

楊冪坦言與人交往時會將自己擺在首位，且認為雙方的思想未必需要基本的共識，「我覺得如果身邊真的有跟你很大分歧的人，我反而會覺得很有趣很好奇。」如果硬要有一點點共同的地方？她大笑地說：「是人就可以了。」

楊冪520當天秀出抱著一束鮮花的照片，發文說：「花嬌艷人俏麗，楊冪祝大家520快樂，每個人都要甜甜」。引起不少網友揣測，猜測這些照片應該不是早就拍下，看她的打扮以及相片效果，猜測她的桃花運太旺，突然收到花，才會秀出收花照，再加上她手上的白玫瑰象徵「甘心付出的愛」，向日葵則代表「沉默的愛」，才有網友猜測是神祕愛慕者送花向楊冪表白，但身分當然未知。

但說到交往對象，楊冪因為熱愛玩遊戲，而男星楊洋曾在「全職高手」、「你是我的榮耀」演出電競選手，有網友將兩人送作堆，傳言他們合資買下KPL（王者榮耀職業聯賽）火豹戰隊，不過楊洋和楊冪各自透過工作室發文否認。

楊冪出道以來，爆出的緋聞 不少，包括胡歌 、馮紹峰、魏大勛等等都曾與她傳假戲真做，但她唯一公開承認的對象就只有前夫劉愷威。