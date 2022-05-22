我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增7.9萬例較前一天略降 死亡增53例

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

楊冪自曝桃花旺 曬收花照疑有愛慕者

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪在520當天秀出鮮花照。（取材自微博）
楊冪在520當天秀出鮮花照。（取材自微博）

35歲楊冪雖然與港星劉愷威離婚近四年，但感情世界多采多姿，日前作客實境秀大談個人戀愛觀，提到不介意另一半是看上她的錢，在合照不小心擋住壁畫桃花，還直接表示「沒，我桃花太旺盛了，擋不住的」，似乎坦言自己感情生活豐富，而她520當天更直接曬出鮮花，被不少網友猜測應該是被愛慕者送花。

楊冪坦言與人交往時會將自己擺在首位，且認為雙方的思想未必需要基本的共識，「我覺得如果身邊真的有跟你很大分歧的人，我反而會覺得很有趣很好奇。」如果硬要有一點點共同的地方？她大笑地說：「是人就可以了。」

楊冪520當天秀出抱著一束鮮花的照片，發文說：「花嬌艷人俏麗，楊冪祝大家520快樂，每個人都要甜甜」。引起不少網友揣測，猜測這些照片應該不是早就拍下，看她的打扮以及相片效果，猜測她的桃花運太旺，突然收到花，才會秀出收花照，再加上她手上的白玫瑰象徵「甘心付出的愛」，向日葵則代表「沉默的愛」，才有網友猜測是神祕愛慕者送花向楊冪表白，但身分當然未知。

但說到交往對象，楊冪因為熱愛玩遊戲，而男星楊洋曾在「全職高手」、「你是我的榮耀」演出電競選手，有網友將兩人送作堆，傳言他們合資買下KPL（王者榮耀職業聯賽）火豹戰隊，不過楊洋和楊冪各自透過工作室發文否認。

楊冪出道以來，爆出的緋聞不少，包括胡歌、馮紹峰、魏大勛等等都曾與她傳假戲真做，但她唯一公開承認的對象就只有前夫劉愷威。

楊冪 緋聞 胡歌

上一則

感情再現生機？ 海莉艾特沃現身阿湯哥首映

下一則

潘越雲考上台師大博士班 曬錄取通知網呼學霸

延伸閱讀

楊冪520自爆桃花旺 狂曬收花照 神秘愛慕者表白？

楊冪520自爆桃花旺 狂曬收花照 神秘愛慕者表白？
連3部戲演電競大神 楊洋傳合夥楊冪買下KPL戰隊？

連3部戲演電競大神 楊洋傳合夥楊冪買下KPL戰隊？
楊冪3扮「狐仙」 網友：別再拍古偶了

楊冪3扮「狐仙」 網友：別再拍古偶了
「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

2022-05-13 22:19
楊冪身為頂流女星，衣著價格不便宜。（取材自微博）

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

2022-05-14 02:28
強尼戴普趁官司暫時休兵到歐洲度假，在英國和人微笑合影。圖／摘自twitter

強尼戴普網路人氣旺 放下官司歐洲度假 安珀如過街老鼠

2022-05-14 16:41
伊能靜近期宅家防疫，曬自拍萌照。(取材自Instagram)

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

2022-05-14 08:57
李立群表示上海解封後，想要回台灣退休。(摘自微博)

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

2022-05-19 10:34
南韓女星孫藝真。（取材自Instagram）

孫藝真婚後首發照片 寫下「好日子」網猜白衣男是玄彬

2022-05-19 03:30

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
熊市來了？美理財專家看持股：量力而為

熊市來了？美理財專家看持股：量力而為
史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco