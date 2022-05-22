張紀中曬離婚協議 駁與前妻公司借款合同糾紛

張紀中原本育有一個兒子，和杜星霖結婚五年又陸續生下一兒一女。（取材自微博）

70歲知名導演 張紀中被被前妻公司美猴王影業起訴，案由為借款合同糾紛。張紀中日昨再微博 發文回應被美猴王影業起訴，還首次曬出了和前妻樊馨蔓的離婚協議書，指「美猴王國文化發展有限公司」他所持有的60%股份及收益早就歸樊馨蔓所有。

綜合媒體報導，文中張紀中工作室聲明稱該案件實為某人歪曲事實、捏造是非的誣告。且已第一時間委託律師並積極應訴。配圖中曬出了和前妻樊馨蔓的離婚協議書，其中就孩子撫養和財產分割做出了詳細說明，顯示兩人離婚之後，多套房產、車輛及公司股份歸盡數女方所有，張紀中還給了前妻四千萬元的現金。其中「美猴王國文化發展有限公司」男方所持有的60%股份及收益歸女方所有。

此外離婚協議還顯示，「鑑於男方在本協議所涉及相關公司的股權全部轉至女方名下後不再承擔該等公司的債務，作為對價，男方保證在本協議簽訂之日起五年內不得以「張紀中」或「紀中」名字註冊任何企業。」

張紀中當年與樊馨蔓鬧離婚時，醜聞鬧得沸沸揚揚，據知兩人結婚14年，一度傳出互毆，還互相指控有小王和小三，最後不歡而散。2020年張紀中親上火線回應杜星霖並非是他助理，是他離婚後正式交往的女友，兩人確實已經結婚，除了張紀中原本育有的一個兒子外，他和杜星霖陸續又生下一兒一女，一家五口過得十分幸福。