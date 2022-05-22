劉德華衰捲風波 代言汽車廣告爆「一字不漏」抄襲

劉德華與汽車品牌合作廣告被指抄襲。（取材自微博）

許久沒有在鏡頭前露面的港星劉德華，最近與汽車 品牌合作，拍攝約一分鐘的廣告介紹節氣「小滿」，廣告中他漫步大片深山中，看起來知性又帥氣。廣告近日在網路各大平台發布，這支廣告甚至在劉德華的抖音 上獲得超過500萬個讚。

來源：YouTube

不過隨即一位抖音直播主「北大滿哥」發影片指出廣告內的文案，是抄襲他2021年5月所發過詩詞文案，車商隔日發出道歉聲明，也將廣告影片下架。

「北大滿哥」21日晚間發影片指出，劉德華與汽車品牌合作的「小滿」廣告文案，幾乎一字不露的抄襲他2021年5月所發過的介紹節氣小滿影片的文案，甚至連最後他引用曾國藩一句話，所創作的詩詞也一模一樣，這讓不明就裡的網友跑來留言嗆他抄襲，因此特地出面澄清，也希望那個抄襲他文案的人，可以儘快出來說明。影片中「北大滿哥」也特地將劉德華的廣告片段、與自己去年發布的影片做對比。

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這件事隨即引發網友熱議，22日一早該車商在官方微博 上發表道歉聲明。車商指出因為監管不力、審核不嚴，給劉德華及「北大滿哥」造成困擾，獻上誠摯的歉意，同時也把涉及侵權的廣告影片，從各大網路平台下架。